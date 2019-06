Emergenza Climatica Roma: Virginia Raggi accoglie la petizione

Fonte immagine: Redazione GreenStyle

Alfonso Pecoraro Scanio e una delegazione di rappresentanti di media, associazioni e movimenti hanno consegnato una petizione sul clima a Virginia Raggi.

I cambiamenti climatici arrivano al Campidoglio, direttamente al cospetto della sindaca Virginia Raggi. Non stiamo parlando dell’ondata di caldo africano che attanaglia Roma da giorni, ma della consegna nelle mani della sindaca della petizione promossa da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, e sostenuta da un nutrito gruppo di testate giornalistiche, come GreenStyle, emittenti televisive come Teleambiente, ma anche Università e soprattutto dai ragazzi dei Fridays for Future Roma.

In tutto la petizione, partita solo pochi giorni fa, ha raggiunto già 30.000 firmatari su Change.org e continua a crescere di ora in ora.

Virginia Raggi, ricevendo la petizione, ha dichiarato:

“Ricevo molto volentieri questo appello. Compito delle amministrazioni è quello di cercare di migliorare le condizioni nelle quali viviamo, e sicuramente l’emergenza climatica è attuale. Rimane poco tempo per invertire la rotta ma faremo un lavoro importante su questo tema”.

Alfonso Pecoraro Scanio, promotore e ideatore della petizione, ha espresso grande soddisfazione per l’apertura da parte della prima cittadina verso un tema sempre più centrale per le nostre vite:

“Ringrazio la Sindaca Virginia Raggi e il Presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco per aver accolto il nostro appello. La Capitale d’Italia può dare un esempio positivo al Paese che in questi giorni è soffocato da un’ondata di calore senza precedenti. Grazie soprattutto al sostegno delle migliaia di cittadini e di tutti coloro che hanno permesso all’iniziativa di raggiungere un risultato così straordinario in poche ore. Ci auguriamo che l’Assemblea capitolina risponda positivamente, votando a luglio almeno la prima mozione, quella che dichiara lo stato di emergenza climatica e ambientale per la città di Roma”.

Grande soddisfazione anche da parte della direttrice di Change.org Italia Stephanie Biancaforte:

“Tanti utenti si stanno unendo per far sì che Roma dia l’esempio in Italia nella lotta ai cambiamenti climatici e adesso aspettano risultati e azioni concrete da parte dell’Amministrazione. La petizione e il movimento che ne è nato rappresentano una grande opportunità per il Paese. L’emergenza climatica, ci dicono gli stessi utenti, è una priorità assoluta che non può più essere rimandata. Siamo qui per consentire a tutti loro di far sentire le proprie richieste alla politica e alle Istituzioni”.

Ricordiamo come la petizione possa essere sottoscritta da chiunque abbia a cuore il problema dei cambiamenti climatici visitando il sito che la ospita: http://change.org/EmergenzaClimaticaRoma.

Di seguito pubblichiamo il video, realizzato dalla redazione di GreenStyle, che documenta l’accoglimento della petizione #EmergenzaClimaticaRoma da parte della sindaca Virginia Raggi: