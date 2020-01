Elton John: 1 milione di dollari contro gli incendi in Australia

Fonte immagine: David Shankbone via Wikimedia

Dopo Chris Hemsworth, anche Elton John ha deciso di donare 1 milione di dollari per azioni di contrasto agli incendi in Australia.

Parliamo di: Cambiamenti Climatici

Elton John segue l’esempio di Chris Hemsworth, con una donazione da record per affrontare il dramma degli incendi in Australia. Il cantante di “Rocketman” ha infatti deciso di offrire un milione di dollari – la stessa cifra donata da Hemsworth – annunciandolo dal palco di un concerto a Sydney.

Sono moltissime le celebrità che, nel corso degli ultimi giorni, hanno deciso di scendere in campo per affrontare il dramma degli incendi in Australia. Varie star della musica e del cinema hanno deciso di partecipare alla raccolta fondi da destinare a vigili del fuoco e organizzazioni di tutela sul territorio: le singole donazioni di Chris Hemsworth e di Elton John sono, al momento, quelle dal valore più alto.

Nel corso del suo show in quel di Sidney, città sempre più avvolta dai fumi irrespirabili dei vicini incendi boschivi, la star britannica ha così annunciato il suo impegno:

Dovremmo tutti ammirare il lavoro che i vigili del fuoco stanno facendo. Ci sono persone là fuori che hanno perso le loro vite nel tentativo di salvare delle case, ci sono persone che hanno perso le loro vite e le loro case. Ancora, la situazione è molto critica per gli animali, una perdita di proporzioni bibliche dei loro habitat naturali: tutto questo è straziante. Per questa ragione, mi impegno a donare 1 milione di dollari in supporto del fondo per il contrasto agli incendi.

Gli incendi in Australia stanno devastando il continente, in particolare le zone più orientali, ormai da diverse settimane. Colpa di una primavera insolita, con temperature che hanno raggiunto anche i 45 gradi, ma anche dell’azione di alcuni piromani: nella giornata di ieri, ad esempio, le autorità hanno affermato di aver identificato più di 180 responsabili, per la maggior parte persone che hanno infranto il divieto di accendere fuochi anche a livello domestico. Pare siano 480 i milioni di animali morti fra le fiamme, di cui 8.000 koala.

Fonte: CNN