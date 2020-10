Elefanti nella spazzatura: ecco la foto dell’anno per RSB

Elefanti nella spazzatura, alla disperata ricerca di cibo: è questo lo scatto vincitore della competizione annuale organizzata da RSB.

Elefanti nella spazzatura, alla disperata ricerca di cibo. È questo lo scatto vincitore dell’annuale Photography Competition organizzata dalla Royal Society of Biology (RSB), annunciato lo scorso 7 ottobre. Un’immagine che raccoglie il dramma dei tempi moderni, dove l’inquinamento causato dall’uomo rappresenta la prima minaccia per la sopravvivenza di tutte le specie animali.

La fotografia in questione è stata scatta da Tharmaplan Tilaxan nei pressi di Oluvil, in Sri Lanka, e testimonia quel che ormai accade quotidianamente a causa dell’uomo.

Elefanti nella spazzatura: un dramma mondiale

Come ogni anno, la Royal Society of Biology organizza una competizione fotografica aperta a tutti. Lo scopo quello di testimoniare non solo le bellezze naturali presenti in tutto il mondo, ma anche di sottolineare le minacce a cui l’ambiente viene sempre più sottoposto.

Ed è una foto purtroppo drammatica, quella giudicata dagli esperti della giuria come la migliore dell’anno. Lo scatto immortala un nutrito gruppo di elefanti che, dopo aver raggiunto una discarica a cielo aperto, cerca disperatamente di trovare dei residui di cibo da una montagna di rifiuti. Con le loro proboscidi, i pachidermi cercano di farsi largo tra gli scarti, spostando sacchetti di plastica e vecchie calzature nella speranza di trovare qualcosa di commestibile.

La discarica in questione si trova ai margini di una foresta protetta, quest’ultima habitat naturale degli elefanti. Con la riduzione degli spazi verdi a loro dedicati, e la sempre maggiore urbanizzazione, i pachidermi sono costretti a lasciare la sicurezza dei boschi per addentrarsi nei centri abitati.

Il fotografo Tharmaplan Tilaxan ha così commentato il premio ricevuto:

Sono molto onorato di essere qui in compagnia di altri meravigliosi fotografi e grato per questo premio. Amo immortalare momenti ed eventi delle persone, inclusa la natura che ci circonda in questi tempi particolari. Cerco di rendere questi momenti ordinari il più straordinari possibile.

Fonte: RSB