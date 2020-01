Elefanti scappano dal circo per giocare nella neve

Fonte immagine: Pixabay

Due elefanti fuggono da un circo per concedersi un momento di gioco nella neve: è quanto è accaduto pochi giorni fa in Russia.

Parliamo di: Elefante

Un momento di libertà, lontani dalle piste e dagli spettatori. Potrebbe essere sintetizzata così la vicenda che, pochi giorni fa, ha coinvolto una coppia di elefanti in Russia. I pachidermi, sfuggiti dal circo in cui erano ospitati, hanno infatti raggiunto un piccolo spazio innevato per divertirsi con la morbida neve.

Il tutto è accaduto a Ekaterinburg, dove una coppia di elefanti è riuscita a eludere i controlli dei loro guardiani, per concedersi un momento di libertà. Un’elefantessa, in particolare, si è dimostrata particolarmente testarda: ignorati i richiami e i tentativi di recupero, si è lanciata nella neve, dove ha trascorso qualche minuto rotolandosi sul manto candido. L’impresa è stata condivisa sui social network, grazie agli smartphone di alcuni passanti che hanno immortalato la scena.

Dalle ricostruzioni, i due elefanti si trovavano in compagnia dei loro trainer, per una breve camminata all’aria aperta. Il richiamo della neve è però stato troppo forte e, così, i pachidermi ne hanno approfittato per un breve divertimento. Secondo l’AP, ci sarebbero volute dodici persone per convincere l’elefantessa a seguire i suoi trainer. Così hanno commentato i gestori del circo, appartenenti a una compagnia di origine italiana, sempre dalle pagine dell’AP:

Gli elefanti hanno voluto provare nuove esperienze prima di un lungo viaggio e ci sono riusciti.

Il video è rapidamente circolato sui social network, tra utenti divertiti e altri più dubbiosi. In molti hanno colto l’occasione per richiedere che gli animali vengano lasciati liberi, affinché possano vivere le loro esistenze lontano dalle piste, ma sembra che gli esemplari in questione siano sempre vissuti a fianco dell’uomo e non potrebbero quindi adattarsi a una vita autonoma in natura.

Fonte: AP