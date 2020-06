Elefanti gli salvano la vita, uomo dona loro la sua eredità: moglie infuriata

Due elefanti indiani hanno ricevuto in eredità un grande appezzamento di terra: il premio per aver salvato un uomo da alcuni spietati killer.

Due elefanti indiani hanno ricevuto in eredità un grande appezzamento di terra, dove potranno vivere al riparo da aggressioni e predatori, in piena sicurezza. È questo il dono voluto dal proprietario del terreno, grato per essere sopravvissuto proprio grazie alla coppia di pachidermi. Ma la moglie, così come riferisce il Guardian, non ha colto la notizia con eguale entusiasmo.

Il protagonista di questa storia è Akhtar Imam, un residente dello stato di Bihar. L’uomo ha deciso di donare 2.5 ettari di terreno a una coppia di elefanti, Moti e Rani. Il cinquantenne gestisce una fondazione per la tutela degli animali selvatici e si è occupato dei due pachidermi – ora rispettivamente di 20 e 15 anni – sin dalla loro nascita. Secondo quanto riferito dall’uomo, lo scorso anno alcuni malintenzionati armati sarebbero entrati nella sua proprietà, con l’intento di ucciderlo. I due animali hanno messo però in fuga il criminale, rischiando la loro stessa esistenza per l’amico di sempre.

Non voglio nessun disagio per i miei Moti e Rani, sono parte della mia famiglia. Non voglio che i miei elefanti vivano un destino di animali orfani o abbandonati, che spesso muoiono a bordo delle strade o nei campi per mancanza di cure. […] Lo scorso anno sono uscito di casa perché sentivo i due animali rumoreggiare. Li ho visti mentre scacciavano dei criminali. Sono vivo per merito loro, sono stati la mia guardia del corpo.

I pachidermi possono muoversi liberamente nell’appezzamento di terreno a loro delicato e Imam ha anche assunto del personale speciale per provvedere alla loro sicurezza. L’uomo ha però spiegato come la moglie e i figli non abbiano accolto con entusiasmo la sua decisione:

Non capiscono che questi elefanti non sono per me un capriccio. La mia relazione con loro dura da tutta la vita. Ci amiamo a vicenda.

