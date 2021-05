Elefanti da circo, per dodici di loro l’incubo è finito

Dodici elefanti asiatici hanno abbandonato per sempre la vita circense per tornare finalmente liberi in un rifugio santuario in Florida.

Fine delle esibizioni e dello sfruttamento per dodici elefanti asiatici, che hanno lasciato per sempre la vita circense in favore di un’esistenza in natura, ma protetta. Ad accoglierli è stato il White Oak Conservation, un rifugio santuario situato in Florida, che ha aperto le sue porte ai dodici animali di età variabile tra gli otto e i trentotto anni.

Gli elefanti, fino al 2016 parte integrante del circo itinerante Ringling Bros., Barnum & Bailey, avevano trascorso tre anni in una fattoria dello stesso brand collocata a Polk sempre in Florida.

A seguito dell’annuncio del 2015 della stessa Ringling Bros., Barnum & Bailey del ritiro dalle scene circensi degli elefanti entro il 2017, gli animali avevano trovato ospitalità prima nella fattoria e ora nel rifugio santuario. Impossibile il reinserimento in natura a causa della vita itinerante e in cattività, per questo il team della White Oak Conservation li aveva affiancati in un percorso di recupero e socializzazione. L’organizzazione è pratica di salvataggio e protezione di animali in via di estinzione.

Elefanti, un nuovo spazio per rinascere

Gli elefanti hanno viaggiato su due camion personalizzati con il supporto di un team e di veterinari esperti, hanno raggiunto il santuario accedendo ad alcune aree recintante con fienile. Dopo un momento di assestamento e di ricongiungimento, i dodici animali esotici hanno potuto varcare il resto del rifugio ovvero l’area verde dove è presente un’immensa foresta. La struttura può contare su vasti spazi naturali dove i dodici elefanti sono liberi di muoversi in autonomia.

Con tanto di piante e rami da spezzare e vegetazione ricolma di frutta e cibo, lo stesso fienile che li accoglie offre acqua pulita e una zona climatizzata. Ma lo spazio permette una naturale esplorazione dei vari habitat presenti, tra questi pinete, zone umide, praterie aperte con laghetti e fiumi. Questa nuova condizione ha favorito le varie dinamiche di interazione tra gli elefanti ma anche di aggregazione, in attesa dei nuovi arrivi che amplieranno il branco stesso.

Secondo i dati della Union for Conservation of Nature (IUCN) sarebbero solo 50000 gli esemplari liberi in natura, minacciati costantemente dalla riduzione del loro habitat, dal bracconaggio e dalla presenza dell’uomo. I rifugi come il White Oak Conservation operano costantemente per attuare programmi di conservazione, evitando che questi animali così importanti e affascinanti si estinguano per sempre.

