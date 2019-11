EICMA 2019: NIU lancia tre scooter elettrici connessi e una e-Bike

NIU protagonista a EICMA con il lancio di ben 3 nuovi scooter elettrici e di una particolare bici elettrica.

L’appuntamento 2019 di EICMA è stato molto ricco di novità nel settore della mobilità elettrica. Per esempio quelle della cinese NIU, che ha presentato alla fiera della moto di Milano tre nuovi scooter elettrici e una bicicletta elettrica.

NIU MQiGT è uno scooter elettrico per la mobilità urbana che deriva strettamente dal modello MQi+. Dispone di un motore elettrico Bosch da 3 kW e integra una batteria singola o doppia da 2 kWh. La velocità massima raggiunge i 70 Km/h. Ampia l’autonomia utilizzando la doppia batteria. NIU ha voluto anche dire esattamente quanta strada potrà percorrere lo scooter in base alla velocità.

135 km a 25 km/h;

95 km a 45 km/h;

55 km a 70 km/h.

NIU NQiGTs Pro è una variante del precedente modello pensata per chi deve percorrere “strade difficili”. Si differenzia per la presenza di cerchi più grandi da 14 pollici, sospensioni migliorate e per una doppia batteria da 2,1 kWh (4,2 kWh in totale). Il motore è sempre lo stesso. L’autonomia è la seguente:

150 km a 25 km/h;

100 km a 45 km/h;

70 km a 70 km/h.

NIU UQiGT Pro è il perfetto punto di congiunzione tra il mondo delle bici elettriche e quello degli scooter. Leggero e compatto, dispone di cerchi da 15 pollici. Il motore è un Bosch da 1.200 W in grado di consentire una velocità massima di 45 Km/h. Di seguito l’autonomia:

85 km a 25 km/h;

50 km a 45 km/h.

Tutti gli scooter di NIU dispongono di una SIM Vodafone che offre alcuni servizi avanzati come il tracking remoto, l’assistenza, la diagnostica ed altro.

NIU Aero E-01 è infine una bicicletta elettrica pensata per muoversi agevolmente negli spazi cittadini e col massimo comfort. Aero EB-01 è dotata di una batteria rimovibile da 1 kWh e offre una velocità massima di 25 km/h in Europa, o di 45 km/h negli Stati Uniti. Il motore è un Bafang.