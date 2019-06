Ecomoda: Save the Duck lancia premio di laurea sulla sostenibilità

Save the Duck lancia il premio di laurea sulla sostenibilità del settore moda, l'iniziativa è rivolta agli studenti del Politecnico di Milano.

Parliamo di: Sviluppo sostenibile

Un premio per quegli studenti che presenteranno una tesi di laurea sulla sostenibilità nel settore moda. A lanciare l’iniziativa è Save the Duck, il marchio di piumini cruelty-free (privi di piume d’oca), che assegnerà ai vincitori un premio di 5mila euro. Coinvolti nella campagna i laureandi del Politecnico di Milano. Previsto inoltre il supporto della Sustainable Luxury Academy della School of Management dell’ateneo, guidata dal prof. Alessandro Brun.

L’obiettivo di Save the Duck è quello di investire sulle giovani generazioni e sensibilizzare i ragazzi su un tema fondamentale come la tutela degli animali. Potranno partecipare al premio di laurea sulla sostenibilità tutti quegli studenti che si sono laureati o si laureeranno tra ottobre 2018 e luglio 2019. Chi vorrà candidarsi potrà farlo attraverso il sito del Politecnico di Milano, sezione “Borse di studio, premi di laurea, esoneri e bandi generici”. Il termine per le candidature è fissato alle 12 (ora italiana) del 4 Settembre 2019.

La giuria nominerà prima una rosa di 10 finalisti, tra i quali verrà poi scelto il vincitore assoluto. Quest’ultimo verrà premiato in occasione del convegno annuale organizzato dalla Sustianable Luxury Academy, in programma il 27 novembre 2019. Ha dichiarato Nicolas Bargi, founder e CEO Save The Duck:

Sono molto orgoglioso della collaborazione con il Politecnico di Milano, eccellenza universitaria italiana, perché ci permette di sostenere giovani che ogni giorno si impegnano per poter contribuire a trovare soluzioni più sostenibili e rendere il mondo un luogo migliore. Sono certo che avremo la possibilità di analizzare numerosi progetti interessanti che renderanno la scelta finale non semplice. Spero inoltre di poter spronare nuovi giovani ad investire con le proprie ricerche sul tema della sostenibilità.

Ha concluso Alessandro Brun, a capo della Sustainable Luxury Academy e direttore del master in Global Luxury Management: