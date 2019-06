Ecobonus 2019: esteso a tutte le moto e microcar

Fonte immagine: Unsplash

Il Governo ufficialmente allarga l'ecobonus anche alle microcar, ai veicoli a tre ruote ed in generale a tutte le moto sopra i 15 cavalli di potenza.

Parliamo di: Scooter elettrici

Adesso è ufficiale. L’ecobonus per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale è stato esteso praticamente a tutti i mezzi green. Grazie a un emendamento al Decreto Crescita da parte del Movimento 5 Stelle, approvato alla Camera, l’ecobonus sarà valido per le microcar, i veicoli a tre ruote e per tutti i motocicli e i ciclomotori senza più alcun limite di potenza.

Entrando più nello specifico di quanto approvato gli interessati potranno ottenere uno sconto del 30% sul prezzo di acquisto, e comunque sino a un massimo di 3.000 euro, dei veicoli L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ed L7. Per ottenere gli incentivi bisognerà “rottamare” un vecchio veicolo euro 0, 1, 2 e 3. Anche questa una novità in quanto in precedenza bisognava rottamare veicoli euro 0, 1 e 2.

L’emendamento inserisce inoltre un dettaglio importante e cioè la possibilità di poter rottamare veicoli in possesso di un familiare convivente. Novità nel complesso molto importanti che dovrebbero permettere di accelerare l’adozione dei veicoli elettrici in Italia, anche quelli a due ruote.

Il budget a disposizione è di 10 milioni di euro. Questo significa che ipoteticamente si avrà la possibilità di poter incentivare l’acquisto di oltre 3.300 moto. Per usufruire degli incentivi tutte le pratiche saranno a carico del concessionario. L’acquirente dovrà solamente pagare il nuovo veicolo e consegnare quello vecchio. Nulla sarà richiesto a chi compra, che quindi sarà sgravato da eventuali complessi iter burocratici.

L’estensione degli incentivi a queste nuove categorie ed in particolare alle moto elettriche sopra i 15 cavalli di potenza era stato richiesto da molto tempo dalle persone, che volevano poter sfruttare degli sconti anche per l’acquisto di mezzi green a due ruote adatti agli spostamenti extraurbani.