Eclissi solare totale 2 luglio 2019: come vederla

Fonte immagine: Jan Haerer via Pixabay

L'eclissi solare totale è un evento raro, che in Italia non si verifica dal 1961, visibile solo tramite streaming, ecco come vederla.

Da sempre fonte di meraviglia e fantasie di tante persone, l’eclissi solare totale è uno degli spettacoli più suggestivi offerti dal cielo. Uno spettacolo raro, provocato dal perfetto allineamento tra le orbite terrestri e lunari con il sole, che in Italia non si ammira dal 1961: in quell’anno Piemonte, Liguria, Lazio, Toscana e Marche ammirarono l’ultima manifestazione di questo evento astronomico nel nostro paese.

Oggi 2 luglio 2019, si verificherà un’eclissi solare totale nell’Oceano Pacifico Meridionale, nella zona compresa tra Nuova Zelanda, Cile e Argentina. Della durata di 4 minuti e 33 secondi, l’eclissi raggiungerà il suo picco visibile alle 21:21 italiane, quando nel cuore del Pacifico sarà mattino.

Nel nostro paese possiamo assistere a questo avvenimento unico tramite le numerose dirette streaming offerte da siti di ricerca e informazione astronomica. Una di queste è offerta dal Virtual Telescope Project, un progetto scientifico italiano specializzato nell’osservazione della volta celeste mediante telescopi robotici, guidati da remoto via Internet. Un’iniziativa attiva da diversi anni, che si occupa anche della condivisione sul web delle osservazioni sia ad opera di appassionati, che per scopi scientifici. Grazie al supporto dell’Exploratorium di San Francisco, che invierà un team nella zona interessata, il Virtual Telescope offre una diretta del fenomeno dal Deserto di Atacama in Cile. Il commento sarà a cura di Gianluca Masi, astrofisico italiano e fondatore del progetto. Un’occasione da non perdere, dato che la prossima eclissi sarà osservabile in questa cornice suggestiva soltanto tra 212 anni.

La diretta streaming dell’eclissi solare totale sarà visibile su Virtualtelescope.eu.