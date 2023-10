Eclissi lunare 28 ottobre: ecco come vederla (anche in streaming)

L'eclissi lunare del 28 ottobre rappresenta un'opportunità unica per gli appassionati di astronomia e per chiunque voglia ammirare uno spettacolo celeste straordinario. L'evento sarà visibile in Italia a partire dalle 20:02. La fase di eclissi inizierà alle 21:35 e raggiungerà il picco alle 22:14, per poi terminare alle 22:53. L'evento può essere seguito anche in diretta streaming, a partire dalle 21:00 italiane.

Domani, sabato 28 ottobre, avrà luogo un’eclissi lunare parziale, visibile in diverse parti del mondo, Italia inclusa. Un appuntamento imperdibile con la luna del Cacciatore, che sta per regalarci uno spettacolo naturale davvero affascinante.

Questo evento celeste unico si verifica quando la luna, la terra e il sole si allineano, in modo tale che una parte dell’ombra terrestre si proietti sulla superficie lunare.

Quando e come vedere l’eclissi lunare del 28 ottobre

L’eclissi lunare che si verificherà il 28 ottobre sarà uno spettacolo da non perdere, anche se si tratta di un’eclissi parziale, in cui solo una piccola parte della luna sarà oscurata dall’ombra terrestre. Per gli osservatori in Italia, l’eclissi inizierà con la fase di penombra alle 20:02 ora italiana.

Successivamente, la fase di eclissi parziale inizierà alle 21:35 e raggiungerà il picco alle 22:14. Questo sarà il momento in cui sarà possibile osservare la massima copertura della luna da parte dell’ombra terrestre. L’eclissi parziale terminerà alle 22:53, mentre la fase di penombra terminerà alle 00:26 del 29 ottobre.

Durante il picco, la luna sarà oscurata al 12,2%, con solo il 6% della sua superficie coinvolta nella fase più intensa dell’evento. Un elemento aggiuntivo di interesse durante l’evento sarà la presenza di Giove, il gigante gassoso del nostro sistema solare, che sarà visibile nelle vicinanze della luna durante l’eclissi.

Come seguire l’eclissi in diretta streaming?

Se non è possibile osservare l’eclissi dal vivo, a causa delle condizioni meteo o per qualsiasi altra ragione, c’è l’opportunità di seguire lo spettacolo online in diretta streaming. Il sito web timeanddate.com trasmetterà in diretta l’eclissi lunare parziale, a partire dalle 21:00 ora italiana del 28 ottobre.

Quando e perché si verifica un’eclissi lunare

Perché si verifica un’eclissi lunare? Prima di tutto, è necessario che la luna sia in fase di piena. Inoltre, sole, luna e terra devono essere perfettamente allineati, in modo che l’ombra della terra venga proiettata sulla superficie lunare.

A causa dell’inclinazione dell’orbita lunare rispetto a quella terrestre, le eclissi non si verificano ad ogni fase di luna piena. Devono verificarsi in prossimità di uno dei due punti di intersezione, o nodi, tra le orbite della terra e della luna.

A seconda della posizione esatta della luna rispetto a questi nodi, avremo eclissi parziali, totali o penombrali. La prossima eclissi lunare totale visibile dall’Italia sarà il 7 settembre 2025.