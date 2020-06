Eclissi di Luna fragola il 5 giugno: cos’è e quando vederla

Fonte immagine: Foto di adege da Pixabay

Stasera è prevista una eclissi di Luna penombrale, un fenomeno astronomico particolare: cos'è e l'orario migliore per vederlo.

Parliamo di: Astronomia

È prevista per oggi 5 giugno l’eclissi di Luna fragola. Un evento particolare che viene identificato più tecnicamente come eclissi lunare “penombrale”. Un termine che si spiega con il fatto che il satellite naturale terrestre attraverserà in questo caso non il cono d’ombra del Pianeta, ma la sua penombra.

Si tratta di un particolare evento astronomico, che prende il suo nome dalla definizione che ne davano gli indiani Algonchini. Termine derivato dal fatto che questa eclissi di Luna corrisponde al periodo della raccolta delle fragole.

La Luna avrà una luminosità non totalmente soppressa, ma soltanto attenuata. Il satellite verrà interessato dalla penombra terrestre per circa il 60%. Allo stesso tempo questa sera si verificherà anche il plenilunio, ovvero la Luna piena.

Eclissi di Luna, quando osservarla

L’orario migliore per osservare l’eclissi di Luna fragola sarà quello compreso tra le 19:44 e le 23:07. A differenza di altri casi, le particolari condizioni in cui si verificherà l’evento astronomico potrebbero rendere difficile notare le variazioni rispetto a un’eclissi classica.

Per apprezzarne al meglio la particolarità il consiglio è quello di scattare delle immagini durante l’eclissi penombrale di questa sera e la prossima totale. Quest’ultima è prevista per il mese di luglio.

Le ultime settimane stanno riservando diverse buone notizie per gli appassionati di astronomia. Incluso il passaggio della Cometa Swan, che nei primi giorni di giugno ha raggiunto il suo perielio, il punto più vicino al Sole. Grazie alla particolare luminosità mostrata è risultata ben visibile dalla Terra.