Ecco Verde, Pure Skin Food: recensione Anti-Cellulite Body Oil e Skin Slow Mask

Abbiamo analizzato l'anticellulite body oil e la skin slow mask della linea Pure Skin Food di Ecco Verde: ecco i risultati.

Pure Skin Food è un marchio austriaco acquistabile direttamente sul sito di Ecco Verde che propone prodotti con ingredienti vegetali biologici e certificati, senza alcool, olio di palma, emulsionanti, conservanti e altri additivi sintetici e con Olii pressati a freddo. Il brand è prodotto artigianalmente con metodo eco-friendly e ha una caratteristica particolare: tutti i cosmetici sono confezionati in bottiglie di vetro, che proteggono dai raggi solari e non inquinano. Abbiamo testato per 30 giorni 2 prodotti, l’olio anti-cellulite e la maschera per il viso, ed ecco cosa abbiamo riscontrato.

Ecco Verde, Pure Skin Food: Anti-Cellulite Body Oil

La guerra contro la cellulite è condivisa da tantissime donne: creme, diete ed estratti sono dei grandi must ma in questo universo di lotta è difficile trovare dei validi alleati su cui contare. Questo mese abbiamo testato l’Anti-Cellulite Body Oil di Pure Skin Food e i risultati sono evidenti già dopo 2 settimane. L’olio è al tatto molto leggero con una profumazione all’eucalipto molto intensa. Alle prime applicazioni può risultare di difficile assorbimento; le parti in cui viene applicato e che necessitano dell’azione anti-cellulite andranno massaggiate ripetutamente: una volta applicato lascia una piacevole sensazione di calore sulle mani e sulle gambe. Grazie ad una combinazione di caffeina, pepe nero, zenzero e olio di senape agisce molto bene anche sulle smagliature. La pelle appare più elastica, più tonica e in alcuni casi, addirittura più luminosa. Sul sito di Ecco Verde consigliano di utilizzarlo insieme ad un massaggiatore ma carichi di pazienza e forza di volontà si può ottenere un buon effetto di assorbimento anche semplicemente con le mani. Il prodotto acquistabile sul sito di Ecco Verde ha un costo di € 29,89; il vero plus, comunque, è il packaging! Un contenitore in cartone con fogli di carta riciclata che può essere riutilizzato per ordinare prodotti e cosmetici in bagno.

Inci

Argania Spinosa Kernel Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil brassica juncea seed extract, Brassica Napus Seed Oil, Rosa Canina Seed Oil, Parfum (Essential Oils), Coffea Arabica Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Limonene, Citral, Linalool, Geraniol, Citronellol.

Ecco Verde, Pure Skin Food: Skin Slow Mask

La maschera per il viso nasce dall’unione tra la skin slow mask e il Toning Moisturizer della stessa linea; per chi avesse la pelle secca si può aggiungere un goccio di olio ma non è strettamente necessario. La pelle dopo l’applicazione bisettimanale consigliata appare più luminosa anche se abbiamo riscontrato che, se non viene applicata con costanza, l’effetto non è duraturo. La polvere è molto leggera e ha un profumo delicato. Il vero goal è che contiene diversi superfood pensati proprio per aiutare la pelle. La fragola è uno dei frutti con maggiore quantitativo di vitamina C che favorisce la produzione di collagene e riduce la comparsa delle rughe; l’ibisco, invece, Lavora attraverso la mucillagine contenuta ed ha un potere alleviante contro le irritazioni dela pelle avvolgendola in uno strato protettivo. Il prodotto è acquistabile sul sito di Ecco Verde ha un costo di € 23,89.

Inci

Pouteria Lucuma Fruit Powder, fragaria ananassa fruit powder, Hibiscus Sabdariffa Flower Powder, Phyllanthus Emblica Fruit Powder, hydrolyzed starch, Adansonia Digitata Fruit Powder, Urtica Dioica Leaf Powder.