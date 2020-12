eBay, regali dalla A alla Z supportando le piccole e medie imprese italiane

C'è ancora tempo per i regali di Natale! Su eBay trovi opportunità per i tuoi acquisti in tutti i settori

Il Natale è sempre più vicino e quest’anno, come mai prima d’ora, milioni di cittadini italiani si stanno preparando a trascorrere il periodo natalizio in modo insolito, tra le preoccupazioni per l’emergenza sanitaria legata al coronavirus che costringe a limitare gli spostamenti, le difficoltà logistiche nel dimostrare come si vorrebbe la vicinanza e l’affetto ai propri cari e i primi effetti della crisi economica che sta colpendo le piccole e medie imprese italiani, oltre che i singoli cittadini.

In questo contesto lo shopping in vista del Natale sarà inevitabilmente diverso dal solito. Gli spostamenti sono limitati in gran parte del Paese, anche se si prevede un primo allentamento nei prossimi giorni con modalità non ancora chiare, e la corsa ai regali natalizi dovrà adattarsi a questa nuova e temporanea normalità.

Gli acquisti online rappresentano il modo più veloce e sicuro per arrivare pronti al Natale senza mettere a rischio la propria salute e quella di chi vive insieme e intorno a noi e, allo stesso tempo, supportare le piccole e medie imprese italiane che non sempre hanno la possibilità e la capacità di mettere in piedi dei siti di e-commerce per proseguire la propria attività anche a distanza e durante i momenti di chiusura obbligata.

eBay è tra i marketplace che ormai da anni più presta attenzione alle piccole e medie imprese nei Paesi in cui è disponibile, Italia compresa. Nato come un sito di aste online, eBay ha avuto nel corso degli anni una delle trasformazioni più incredibili nel panorama tech, riuscendo a diventare un vero e proprio abilitatore di business per le piccole e medie imprese italiane che vogliono affacciarsi nel mondo dell’e-commerce e trovano negli strumenti messi a disposizione da eBay tutto ciò che serve per muovere i primi passi, a cominciare da una vasta community unica nel suo genere, con milioni di utenti attivi in Italia e in tutto il Mondo.

Chi non vuole rinunciare, anche se in qualche caso distanza, a scambiarsi i regali di Natale coi propri cari, depennare qualcosa dalla lista dei prodotti che si intendono acquistare e allo stesso tempo aiutare le piccole e medie imprese è ancora in tempo per farlo.

Il marketplace di eBay rappresenta il luogo ideale per questo obiettivo: l’iniziativa continua a mettere in contatto diretto i venditori e gli acquirenti dando la possibilità a chi non è ancora riuscito a concludere gli acquisti natalizi di farlo in totale sicurezza e con la certezza di poter scegliere tra centinaia di diverse categorie e trovare non soltanto prodotti nuovi, ma anche prodotti usati e ricondizionati.

Chi, approfittando del periodo di lockdown e spostamenti limitati, si è dato al fai da te e punta a sfruttare il periodo delle festività natalizia per continuare i lavori e lavoretti già iniziati troverà tutto ciò di cui ha bisogno per la casa ed il giardino, beneficiando in moltissimi casi anche della spedizione gratuita e trovando anche delle idee regalo grazie ai numerosi filtri di ricerca presenti che permettono di risparmiare tempo prezioso: che si cerchino utensili da lavoro, materiali per il bricolage, oggetti d’arredamento o sistemi di illuminazione da interno o esterno poco importa, sul marketplace di eBay si trova davvero di tutto, anche grazie alle piccole e medie imprese che trovano uno spazio virtuale per gestire la propria attività in un contatto diretto con milioni di potenziali clienti che sarebbe impossibile raggiungere in altro modo.

Volete pianificare un barbecue in giardino o regalare finalmente alla vostra famiglia tutto ciò che serve per una grigliata all’aperto? eBay ha una categoria dedicata proprio a questo: barbecue di tutte le dimensioni, griglie portatili, affumicatori e set di utensili per le vostre grigliate dai più economici a quelli professionali, ma anche tutto ciò serve per la pulizia e la manutenzione di griglie e barbecue. Vi siete finalmente decisi ad arredare il vostro giardino così da accogliere gli amici in un ambiente più confortevole? La categoria sull’arredamento da esterno fa al caso vostro: sedie e tavolini fissi o pieghevoli, sgabelli e pouf e faretti da esterno.

Il marketplace di eBay propone anche un’intera sezione dedicata al riscaldamento. Lì potrete trovare tutto ciò di cui avete bisogno, dalle stufe a pellet ai climatizzatori, dai pratici e versatili termoventilatori ai combustibili ecologici per tenere accesso il camino durante l’inverno.

Per ogni prodotto o categoria di prodotti avrete la possibilità di filtrare le vostre ricerche per fascia di prezzo e luogo di provenienza, così come scegliere tra i prodotti nuovi e quelli usati o ricondizionati e decidere se orientarvi verso le aste online o sull’opzione “Compralo Subito”, ma anche di visualizzare soltanto i prodotti che godono della spedizione gratuita o il ritiro gratuito in negozio.

Il marketplace di eBay mette le persone al centro di tutto e per questo rappresenta anche il luogo di e-commerce perfetto per trovare ispirazione. Molto spesso, durante la scelta dei regali da fare ai nostri cari, abbiamo bisogno di una piccola spinta e di qualche indicazione. eBay ha pensato anche a questo. La sezione dedicata alle offerte del momento è il luogo virtuale perfetto per trovare i regali perfetti, dai prodotti per la casa agli smartphone in offerta, dai gioielli all’abbigliamento, senza dimenticare il tempo libero con console e videogiochi a prezzo ridotto alle Smart TV. Anche questa sezione è suddivisa in altre pratiche categorie, dagli sconti in primo piano a quelli sull’elettronica – con ulteriori sottocategorie come smartphone, tv, hard disk e cuffie, tablet e smartwatch – dalle offerte per la moda e quelle riservate invece ai prodotti per auto e moto.

Tutte le promozioni in corso e gli eventi speciali sono anche raggruppati in un’altra sezione dedicata, mentre chi è alla ricerca di piccoli regali per fare bella figura può recarsi nell’area che raccoglie le migliori idee regalo per lui e per lei.

Parafrasando una delle famose regole di internet, se qualcosa esiste lo troverete sicuramente su eBay.