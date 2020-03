Earth Hour 2020: torna il 28 marzo l’Ora della Terra

Fonte immagine: Foto di Epic Images da Pixabay

Torna il 28 marzo l'Earth Hour, il WWF promuove un evento digitale per l'edizione 2020 dell'Ora della Terra.

Torna il 28 marzo alle 20:30 l’Earth Hour. Si tratta però di un’edizione chiaramente atipica rispetto alle precedenti. Un’Ora della Terra ai tempi del Coronavirus, che cercherà da un lato di coinvolgere tutti nella lotta ai cambiamenti climatici e dall’altro dovrà fare a meno di tutti quegli eventi “dal vivo” che hanno solitamente caratterizzato le edizioni degli scorsi anni.

Aderiranno anche per questa Earth Hour diversi monumenti di tutto il mondo, così come palazzi istituzionali italiani e non. In più tutti i cittadini sono chiamati a spegnere per un’ora le luci delle proprie abitazioni. Rinunciando come detto agli eventi nelle piazze o in altre località suggestive, in ottemperanza alle disposizioni dei governi in materia di contenimento del Coronavirus. Ha dichiarato Donatella Bianchi, presidente del WWF Italia:

L’Ora della Terra quest’anno sarà diversa dal solito. Purtroppo, non potranno esserci piazze gioiose ed eventi popolari ma ci sarà comunque una voce forte che chiede di invertire la rotta puntando con decisione la nostra prua verso un futuro sostenibile. La parola chiave di Earth Hour quest’anno è “insieme”. Insieme possiamo vincere la sfida che il nostro Paese, con tutto il Pianeta sta affrontando contro una emergenza sanitaria senza precedenti. Insieme possiamo lottare contro il cambiamento climatico in atto che mette in pericolo la salute della terra così come la nostra salute di esseri umani. Insieme possiamo chiedere alle istituzioni, all’economia e agli individui un’assunzione di responsabilità verso il futuro, attuando concretamente l’Accordo di Parigi sul clima e impegnandosi, insieme, per un New Deal for People and Nature che scriva nuove regole per il nostro rapporto con il Pianeta.

Titolo dell’edizione 2020 dell’Earth Hour sarà “Un’Ora per la Terra, Un’Ora per l’Italia”. L’evento sarà digitale e cercherà di coinvolgere più cittadini possibili nella lotta ai cambiamenti climatici e alla perdita di patrimonio naturale. Come sottolineato dal rapporto WWF “Pandemie, l’effetto Boomerang della distruzione degli ecosistemi” proprio la perdita di natura ha giocato un ruolo importante nel favore l’esplosione dell’attuale crisi sanitaria. Ha spiegato il WWF in una nota: