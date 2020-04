Earth Day: spin-off di Siamo Fatti Così a sostegno della Terra

Al via diverse iniziative per i ragazzi in occasione dell'Earth Day 2020, incluso lo spin-off della popolare serie Siamo Fatti Così.

L’Earth Day 2020 vedrà diverse iniziative a sostegno della Terra. Alcuni di questi progetti vedranno il ricorso all’animazione per portare al centro dell’attenzione temi quali il riscaldamento globale, i cambiamenti climatici e la tutela dell’ambiente. A cominciare da un mini-serie di 10 video dal titolo “Salva il pianeta. Diventa un eroe”, proseguendo per due serie animate intitolate “MeteoHeroes” e “C’era una volta…la Terra”, quest’ultima spin-off della popolare serie “Siamo Fatti Così”.

Nella mini-serie “Salva il pianeta. Diventa un eroe” i protagonisti sveleranno alcuni consigli utili per salvare la Terra attraverso azioni concrete e semplici. A ritmo di rap o hip hop verranno toccati temi quali lo spreco dell’energia e dell’acqua, il riscaldamento globale, l’inquinamento e il consumismo. Le 10 puntate andranno in onda in occasione dell’Earth Day 2020 su Boing (canale 40 del digitale terrestre) e Cartoonito (canale 46 del digitale terrestre).

Sempre su Boing e Cartoonito andranno in onda, alle 19:40 di oggi, le prime puntate della serie (52 episodi totali) intitolata “MeteoHeroes“, che vede come protagonisti 6 bambini. Il giorno del loro decimo compleanno Pluvia, Nubes, Fulmen, Nix, Ventum e Thermo scopriranno di avere dei superpoteri: possono rispettivamente far piovere, controllare le nuvole, i fulmini, lo scioglimento dei ghiacchi, il vento o scaldare la Terra. Guidati dall’intelligenza artificiale Tempus, i giovanissimi verranno preparati all’interno del CEM (Centro Esperti Meteo) da scienziati e climatologi. A dirigere la struttura la scienziata Margherita Rita, nome scelto in omaggio a Margherita Hack e Rita Levi Montalcini.

Il Maestro dalla lunga barba bianca sarà il saggio che guiderà i giovani ambientalisti di “C’era una volta…la Terra“, spin-off della celebre serie “Siamo Fatti Così” dedicata alla scoperta del corpo umano. Di fronte ai ragazzi temi quali l’ecologia, l’energia fotovoltaica, i cambiamenti climatici e tanto altro. Il Maestro spiegherà ai ragazzi del Club Amici della Terra, che riunisce i giovani ambientalisti sparsi in tutto il mondo, quali sono le questioni più complicate e quali possono essere le resistenze che incontreranno nel portare il loro messaggio ambientalista ai grandi inquinatori del Pianeta. Prime puntate in programma oggi 22 aprile alle 20:10.