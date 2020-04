Earth Day: la bellezza della Natura nelle foto di Obiettivo Terra 2020

Obiettivo Terra 2020: oggi, in occasione dell'Earth Day verranno presentate le 30 foto finaliste del concorso fotografico.

Trenta foto per rendere omaggio alla bellezza della natura. Trenta foto per valorizzare la nostra splendida Italia. Obiettivo Terra torna a mettere in risalto il territorio, la natura e l’importanza di preservarla.

Oggi alle ore 17, in diretta streaming, verranno svelate le trenta foto finaliste in occasione dell’evento online “50° Earth Day. La bellezza della natura: opportunità per la ripresa del turismo in Italia”, promosso da Fondazione UniVerde, Società Geografica Italiana Onlus e Federparchi, in collaborazione con Cobat e Opera2030.

Il concorso fotografico, ideato dalla Fondazione Univerde, è arrivato alla undicesima edizione ed è un appuntamento che quest’anno è doppiamente importante, non solo per il messaggio di salvaguardia della natura, ma anche per la riscoperta del nostro territorio e di un turismo locale in tempo di pandemia da Coronavirus.

Durante la diretta streaming interverranno: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Claudio Cerreti (Presidente Società Geografica Italiana), Giampiero Sammuri (Presidente Federparchi), Roberto Morassut (Sottosegretario al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), Giancarlo Morandi (Presidente Cobat), Rosalba Giugni (Presidente Marevivo), Giovanni Cannata (Presidente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise), Italo Cerise (Presidente Parco Nazionale del Gran Paradiso), Domenico Pappaterra (Presidente Parco Nazionale del Pollino). Modera: Stefano Zago (Direttore di TeleAmbiente).

L’evento web sarà trasmesso

sulle Pagine Facebook di:

FondazioneUniVerde

Società Geografica Italiana Onlus

TeleAmbiente

Federparchi

In diretta televisiva su TeleAmbiente, ai canali Ch. 78 (Lazio e Umbria) e Ch. 812 (Lombardia) del DDT.

Media partner di Obiettivo Terra 2020 saranno: TeleAmbiente, Agenzia di stampa Italpress, Fanpage.it e GreenStyle.