Earth Day 2020, CONOU punta su innovazione e circolarità di filiera

Intervento di CONOU in occasione dell'Earth Day 2020, a sostegno della circolarità e della tutela ambientale.

Cinquantesima edizione per l’Earth Day. L’edizione 2020 corrisponde al quinto anniversario dalla pubblicazione, da parte di Papa Francesco, dell’Enciclica Laudato Si’. Alle celebrazioni ha partecipato anche il CONOU, fornendo un contributo educativo pensato per i giovani.

Per l’Earth Day 2020 CONOU ha mostrato i benefici della completa circolarità per quanto riguarda la gestione di un rifiuto pericoloso, raggiunti anche grazie al proprio esempio di modello gestionale e organizzativo di filiera. Come ha sottolineato in occasione della Giornata Mondiale della Terra Paolo Tomasi, presidente CONOU:

L’efficacia del modello gestionale e organizzativo ha consentito al Conou di assicurare la sua presenza sul territorio anche nel periodo di emergenza nazionale, garantendo la raccolta presso tutte le imprese in attività per non interrompere il ciclo di recupero e rigenerazione dell’olio usato; ricordiamo che si tratta di un rifiuto molto pericoloso, che se non gestito in maniera corretta è capace di creare enormi danni all’ambiente circostante, ma se avviato a rigenerazione può trasformarsi in un’importante risorsa economica.

Ha affermato Riccardo Piunti, vicepresidente del Conou, intervenuto durante il panel dedicato all’innovazione nel corso della maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet (trasmessa RaiPlay):

Celebrare una doppia ricorrenza come quella della 50esima Giornata Mondiale della Terra e del quinto anniversario dell’Enciclica sull’ambiente di Papa Francesco, in questa inedita formula multimediale, ci offre uno spunto di riflessione sul domanie sulla Sostenibilità, che altro non è che il ponte con le generazioni future. Il Consorzio, che ha sempre puntato sull’innovazione, risponde a questo invito lanciando una nuova app che coinvolge, appunto, bambini e ragazzi al rispetto dell’ambiente attraverso il linguaggio del gioco.

Tra le novità presentate dal Consorzio anche l’app di gioco Green League, in una versione completamente rinnovata per quanto riguarda tridimensionalità e semplicità di fruizione. Rivolta agli studendi di elementari e superiori, come ai giovani adulti che amano il “gaming”, il gioco punta inoltre a incoraggiare comportamenti a favore della tutela ambientale.

Innovazione e circolarità nella filiera sono i due temi su cui ha deciso di puntare con decisione il Consorzio, dalla raccolta alla rigenerazione. Ha concluso il CONOU: