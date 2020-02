Due topi che litigano: ecco la foto vincitrice del Wildlife Photographer of the Year

Fonte immagine: Sam Rowley via NHM

Due topolini litigano in metropolitana: è questa la bellissima fotografia vincitrice del Wildlife Photographer of the Year, organizzata dal NHM di Londra.

Due topi presi da un litigio, nelle profondità della metropolitana londinese. È questo lo scatto vincitore del Wildlife Photographer of The Year 55, organizzato da qualche anno dal Museo di Storia Naturale di Londra. Una fotografia che è valsa a Sam Rowley la prima posizione, realizzata con grande pazienza e altrettanto spirito d’osservazione.

Ogni giorno transitano per la metropolitana di Londra ben due milioni di persone, molte delle quali nemmeno si accorgono dei topolini che la abitano. Fra i passanti distratti, però, non vi è di certo Rowley: dopo aver aspettato a lungo pazientemente, è riuscito a immortalare il confronto fra due topolini, i quali assumono una posizione davvero “umana” nella loro lotta. Così ha dichiarato il fotografo:

Sono così contento di aver vinto questo premio. È il sogno di una vita quello di poter vincere questa competizione, con una foto dove ci si può riconoscere in un ambiente quotidiano della mia città natale. Spero che mostri alle persone l’improvviso drama che può essere trovato nei più familiari contesti urbani.

Sir Michael Dixon, direttore del Museo, ha a sua volta commentato con entusiasmo questo scatto:

L’immagine di Sam ci fornisce uno sguardo affascinante sul funzionamento della vita selvatica all’interno di un ambiente dominato dagli umani. Il comportamento dei topi è scolpito nella nostra routine quotidiana, nei trasporti che usiamo e nel cibo che scartiamo. Questa immagine ci ricorda come le vite degli umani siano intrinsecamente correlate con la natura fuori dalle nostre porte. Spero che ispiri le persone a pensare maggiormente al valore di questa relazione.

Non capita raramente che i topi si lancino in liti improvvise, anche particolarmente scenografiche. In particolare nei luoghi popolati dagli uomini, come appunto le gallerie della metropolitana, dove questi operatori si aggirano per recuperare scarti di cibo abbandonati sulle banchine oppure nei cestini.

Fonte: NHM