Due ore a settimana nella natura il segreto del benessere

È risaputo che fare una vita all’aria aperta in natura può essere un bene per la salute e il benessere delle persone, ma fino ad ora non siamo stati in grado di quantificare il tempo. La maggior parte delle visite in questa ricerca si è svolta in soli due chilometri da casa, quindi anche visitare gli spazi verdi urbani sembra essere una buona cosa. Speriamo che due ore alla settimana siano un obiettivo realistico per molte persone, soprattutto perché può essere distribuire su un’intera settimana per ottenere il beneficio.

Gli studiosi hanno analizzato i dati di circa 20 mila persone, provenienti da tutta l’Inghilterra. I risultati dell’indagine hanno confermato che 120 minuti sono la soglia minima , valida per tutte le persone: uomini, donne, giovani, anziani, persone affette da patologie o disabilità di lunga durata. Inoltre hanno anche comprovato che queste due ore non devono essere necessariamente raggiunte nell’arco di una singola visita, ma possono essere spalmate anche su più uscite. Come ha spiegato il dottor Mat White , alla guida dello studio:

