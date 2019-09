Dispositivi per lo sport e la salute: offerte speciali su Amazon

Dispositivi per lo sport e per la salute in occasione dell'iniziativa Riparti Alla Grande di Amazon: ecco le offerte e gli sconti per risparmiare.

Il rientro dalle vacanze è sempre traumatico: il ritorno ai normali ritmi di vita e di lavoro, dopo settimane dedicate all’ozio e al divertimento, è fonte di un insopportabile stress. Proprio per questa ragione, Amazon ha deciso di organizzare un’interessante iniziativa per fornire agli ormai ex vacanzieri un motivo per ritrovare il consueto slancio. È infatti in corso la settimana “Riparti alla grande”, con moltissimi sconti sulle più svariate categorie, per acquistare tutti quei prodotti che potrebbero essere utili a ritrovare il sorriso, il tutto risparmiando. Perché non approfittarne, allora, per dedicarsi sia allo sport che alla cura della propria salute?

Sono moltissimi i prodotti che Amazon ha messo a disposizione con un forte sconto, le occasioni non mancano. Dai fitness tracker ai massaggiatori, passando per gli spazzolini high-tech, ecco qualche proposta di sicuro interesse.

Sport e benessere: cosa comprare

LATEC, Orologio Fitness Tracker

Mettere in moto il fisico, anche allo scopo di perdere quei chili di troppo presi durante le vacanze, è il modo migliore per ritrovare le energie nel mese di settembre. Per monitorare il proprio allenamento, può essere utile dotarsi di un fitness tracker, un dispositivo da polso che permetta di tenere traccia del proprio allenamento e controllare alcuni parametri vitali. Per chi fosse alla ricerca di una soluzione economica, LATEC offre il suo fitness tracker compatibile sia con iOS che con Android. Facile da indossare e consultare, grazie al suo schermo da 0.96 pollici, dispone delle funzioni cardiofrequenzimetro, monitor della pressione arteriosa, contapassi, controllo di 14 attività di allenamento e molto altro ancora.

In occasione di “Riparti alla Grande”, il device è oggi in offerta su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 25.19 euro. Qui per acquistarlo.

Idromassaggiatore Plantare AREALER

Non c’è niente di meglio che un massaggio rilassante ai piedi dopo una lunga giornata di lavoro. E, perché no, anche di un pediluvio per rimuovere gonfiore, dolore e irritazione, problemi dovuti alle calzature ma anche allo stare in piedi per molte ore. AREALER propone il suo idromassaggiatore plantare, dotato di rulli massaggianti e con un sistema integrato di riscaldamento dell’acqua tra 35 a 48 gradi. Con tre velocità di massaggio, per un ciclo di 15 minuti, offre il massimo del relax, riattiva la circolazione negli arti inferiori, riduce il dolore e riporta la calma. Ancora, grazie alla presenza di un sistema a infrarossi, il dispositivo risulta sempre sterilizzato e sicuro da usare.

In occasione di “Riparti alla Grande”, l’idromassaggiatore è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 55.99 euro. Qui per acquistarlo.

AGPTEK, pulsossimetro da dito

Per chi avesse necessità di monitorare spesso le proprie condizioni di salute, come ad esempio il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, un pulsossimetro da dito potrebbe rappresentare la soluzione giusta. AGPTEK ha creato una soluzione comoda e versatile, dal prezzo del tutto contenuto, utile per le principali necessità di controllo quotidiano. Il dispositivo, alimentato da due batterie AAA, permette di misurare sia il livello di ossigeno nel sangue che la frequenza cardiaca, grazie anche a un comodo e leggibile display LED. Il livello di accuratezza della misurazione e di +/- il 2%, quindi risulta perfetto per esigenze giornaliere, con risultati simili a quelli di prodotti analoghi usati dai professionisti.

In occasione di “Riparti alla grande”, il dispositivo è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 15.19 euro. Qui per acquistarlo.

Fairywill, spazzolino elettrico

La salute dell’organismo parte dalla bocca e, in particolare, dai denti. Un sorriso sempre sano, privo di placca e tartaro, può essere assicurato solo utilizzando regolarmente lo spazzolino, meglio se elettrico per pulire in maggiore profondità. Per rispondere a questa esigenza, Fairywill ha lanciato il suo spazzolino elettrico: una soluzione adatta davvero a tutte le tasche, dai costi contenuti, ma efficace. Dal design sottile e dalla scocca nera, il dispositivo assicura 40.000 colpi al minuto e 5 modalità diverse di lavaggio dei denti, con una batteria che garantisce una durata anche di 30 giorni, con solo 4 ore necessarie per la ricarica completa. Ancora, nella confezione è presente una comoda custodia da viaggio, nonché tre testine totali per un ricambio rapido e assolutamente privo di stress.

In occasione di “Riparti alla grande”, lo spazzolino è proposto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 29.99 euro. Qui per acquistarlo.