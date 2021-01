Dispenser di sapone automatici: igienici e sicuri

I dispenser di sapone automatici sono più igienici e sicuri degli omologhi manuali. Ecco perché conviene averne uno.

I dispenser di sapone automatici consentono di annullare totalmente il contatto fisico, e ciò li rende molto più igienici e sicuri dei loro omologhi manuali. E poiché possono essere usati anche per distribuire il gel igienizzanti, nel loro piccolo rappresentano un importante alleato nella lotta alla pandemia. Ecco come scegliere il modello giusto per casa, l’ufficio, la cucina o il negozio.

Oramai è diventato un rito per miliardi di persone in tutto il mondo, grandi e piccole: la prima cosa che facciamo appena tornati a casa è insaponare e pulire per bene mani e viso. Solo dopo si fa il resto. Ed è una buona norma che abbiamo dovuto apprendere -assieme alle indicazioni per una corretta detersione delle mani- per cercare di ridurre il più possibile le occasioni di contagio.

Dispenser Automatici: Cosa Sono

Si tratta di dispositivi elettronici touchless dotati di serbatoio -per sapone o gel igienizzante- che emettono quantità controllate di prodotto quando avviciniamo le mani. Il motore viene attivato da piccoli sensori che rilevano il movimento o il calore delle mani.

Tutti i modelli moderni oramai vanno a batteria e dispongono di design ricercati e piacevoli, che non stonano in nessun bagno. Pertanto, possono essere montati a parete, o poggiati semplicemente sul lavabo,

Dispenser Automatici: Vantaggi

Al di là dell’igiene, un dispenser automatico garantisce un gran numero di vantaggi che rende l’investimento interessante anche per gli utenti comuni:

Sanificazione: L’assenza di tocco tra persone diverse riduce al minimo il rischio di contaminazione incrociata e questa è la ragione per cui sono stati adottati praticamente in tutti i bagni pubblici, negli aeroporti e nei ristoranti. Tuttavia, non bisogna pensare che debbano essere limitati solo ai luoghi con alta affluenza di pubblico; gli stessi identici vantaggi, infatti, possono essere portati anche a casa propria, per proteggere i propri cari . Soprattutto in periodo di pandemia, e alla luce del notevole abbassamento dei prezzi che tali prodotti hanno registrato.

Modo Corretto di Lavarsi le Mani

Al di là dei tanti benefìci, il dispenser automatico rappresenta solo una delle parti dell’equazione. Non bisogna dimenticare infatti che un’adeguata frizione con acqua saponata resta fondamentale per mantenere un’accurata igiene corporea. Qui di seguito, le indicazioni ufficiali dell’OMS per un corretto lavaggio delle mani:

Bagna bene le mani con l’acqua Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani Friziona bene le mani palmo contro palmo Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro Sciacqua accuratamente le mani con l’acqua Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto

Migliori Dispenser Automatici

