Disinfettare col vapore: le migliori offerte del 2020

Ecco i migliori pulitori a vapore del 2020, da Vaporella Polti ad Ariete, passando per le marche alternative.

Igienico, atossico, ecocompatibile ed incredibilmente efficace. Il vapore è un alleato indispensabile per la pulizia e la sanificazione degli ambienti domestici, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo. Sul mercato esistono diversi prodotti per tutte le tasche: abbiamo scandagliato il Web a caccia delle migliori offerte sui prodotti più robusti, potenti e affidabili. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Pulitore Portatile

Compatto e Pratico Pulitore Vapore Portatile Pulitore a Vapore Portatile Multiuso con 9 Accessori per rimuovere le Macchi da pavimento, moquet, divani, tende, seggiolini in pochi istanti. 42,99 € su Amazon

Avete presente quando si macchia il divano e dovete sfoderarlo per pulire una banale macchietta? Oppure quando si sporca la tenda, e dovete smontare tutto per metterla in lavatrice? Ecco, dimenticatelo: con questo pulitore portatile, potrete disinfettare e disincrostare proprio dove serve, in pochi istanti e senza complicazioni.

I punti di forza di questo prodotto sono l’estrema economicità e praticità; il serbatoio da 250 ml di acqua può erogare fino a 15 minuti di vapore continuo dopo 3 minuti dall’accensione, ed è adatto ad usi interni e esterni come: cucina, bagno, ripostiglio, terrazza, garage, auto, finestre, pavimenti, materassi, tende, tappeti e molto altro. Include un set di accessori: prolunga flessibile, ugello di spruzzo lungo, ugello per porta e finestra, ugello piatto per porta e finestra, ugello a spruzzo, spazzola rotonda, imbuto, misurino e manicotto per asciugamani.

Scopa Lavapavimenti

10 Funzioni in 1 Ariete 4164 Scopa Lavapavimenti Ariete 4164 Scopa Lavapavimenti a Vapore 10 funzioni in 1 - Generatore di vapore multifunzione ricaricabile ad autonomia illimitata, potenza 1500 watt. 49,90 € su Amazon 65,00 € risparmi 16 €

Ariete ha creato una scopa elettrica che, all’occorrenza, può trasformarsi in un generatore di vapore multifunzione in grado di rimuovere sporco, germi e batteri su diverse superfici e senza la necessità di detergenti chimici. Coi suoi 1.500 watt di potenza, il dispositivo è pronto per l’uso in pochi secondi e genera un vapore continuo e costante per circa 18 minuti: il comodo serbatoio removibile da 350 cc permette infatti il riempimento direttamente al rubinetto di casa.

Include accessori per 10 funzioni: spazzola per pavimenti, 2 panni in microfibra, accessorio tappeti, beccuccio 90°, spazzola fughe, beccuccio fessure, raschietto, spazzola tessuti con panno, lavavetri, spazzolina rotonda grande e piccola.

Il Classico Vaporetto

Un marchio storico italiano che produce alcuni tra i più affidabili elettrodomestici in commercio. Il vapore del Polti Vaporetto uccide ed elimina il 99,99% di virus, germi e batteri grazie alla caldaia ad alta pressione a 4 Bar, e all’emissione di vapore regolabile fino a 110 g/min, con riscaldamento rapido in appena 2 minuti. Il serbatoio è estraibile e trasparente, e dotato di ampia capacità fino a 2 litri, e autonomia illimitata con sistema autorefill. Dispone di 9 accessori in dotazione con spazzola Vaporforce, parking accessori integrato, spia pronto vapore e segnale di sicurezza per mancanza di acqua.

Più che una Scopa Elettrica

Rowenta RY7557 Clean & Steam è una scopa lavapavimenti a Vapore che aspira e igienizza contemporaneamente, eliminando la stragrande maggioranza di germi e batteri grazie ai suoi 1.700 Watt di potenza e al serbatoio da 0,7 Litri.

Dispone di tecnologia ciclonica priva di sacchetto; include la spazzola di aspirazione Dual Clean & Steam e gode di un tempo di riscaldamento tra i più rapidi del mercato: solo 30 secondi. Si può scegliere tra impostazioni di vapore minimo, medio e massimo. È adatto anche per i pavimenti duri.