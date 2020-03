Dischetti struccanti lavabili: come funzionano e quali acquistare

I dischetti struccanti lavabili sono la nuova frontiera della salvezza green dell'universo beauty: esistono da tempo ma non sempre sono conosciuti

Parliamo di: Bellezza naturale

Quanto cotone buttiamo ogni giorno per struccarci? Per tutte le donne che si truccano quotidianamente i dischetti possono essere una vera e propria voce di bilancio nella spesa mensile. Ad aggiungersi a questa considerazione c’è da considerare il fatto che i dischetti monouso in commercio non sono riciclabili e sono molto inquinanti! Per fortuna esiste un’alternativa totalmente green ed ecosostenibile per eliminare il trucco e detergere il viso senza inquinare: i dischetti lavabili! Ecco come funzionano e una lista dei migliori da acquistare!

Dischetti struccanti lavabili: come funzionano

I pad lavabili hanno lo stesso aspetto di quelli usa e getta ma sono riutilizzabili, una volta messi in lavatrice. Ne esistono principalmente di 3 tipi: in cotone, in bambù o in lino; sono tutti double face: vanno inumiditi prima dell’utilizzo, applicato il prodotto detergente per gli occhi e poi passato il dischetto sull’occhio con movimenti regolari. Non bisogna sfregare il pad sugli occhi, per evitare la comparsa di rughe e di stressare la pelle del contorno occhi che è una zona molto delicata.

Dopo averlo utilizzato, basterà lavare il dischetto con del semplice sapone, sfregarlo per rimuovere i residui e, infine, risciacquarlo sotto l’acqua. Ritornerà come nuovo!

L’aspetto più interessante è che rimuove anche il make up più resistente! Dal momento, poi, che in una confezione di dischetti leva trucco ci sono in media dai 60 agli 80 pezzi si fa presto a calcolare il risparmio di rifiuti nei mesi e negli anni, sia in termini economici che ecologici. Esistono alcuni che adorano persino farli a mano traendoli da asciugamani riciclati e personalizzandoli con le proprie iniziali.

Possono essere utilizzati anche per:

rimuovere le maschere viso , in quanto grazie alle qualità, cattura tutto l’eccesso di prodotto favorendo una pulizia profonda.

, in quanto grazie alle qualità, cattura tutto l’eccesso di prodotto favorendo una pulizia profonda. applicare il tonico sul viso, usandoli come accessori per la skin care routine.

