Dinosauri estinti a causa di un asteroide: uno studio lo conferma

Un recente studio sostiene di aver posto la parola definitiva alla querelle sull'estinzione dei dinosauri: a distruggerli un asteroide.

La querelle va avanti da tantissimi anni: c’è chi sostiene che i dinosauri si siano estinti a causa di un meteorite e chi sostiene la teoria di un ‘vulcanismo deccaniano’. Oggi uno studio dice di aver trovato la risposta. Una ricerca portata avanti da accademici dell’University College di Londra sostiene che tutto si “ridurrebbe” alla comparsa di un asteroide.

Secondo i ricercatori solo un asteroide avrebbe potuto causare un “inverno tanto freddo e prolungato da sopprimere tutti i potenziali habitat per i dinosauri a livello globale”. Al contrario le conseguenze del vulcanismo deccaniano non avrebbe mai potuto portare all’estinzione definitiva della specie.

Lo studio si è basato sull’analisi approfondita di dati climatici durante la modellizzazione degli impatti dei vari eventi climatici e naturali del periodo durante il periodo incriminato.

In particolare, la ricerca ha rivelato che l’estinzione sarebbe avvenuta a causa della riduzione della luce solare causata dall’asteroide, indipendentemente dalla concomitanza di eruzioni vulcaniche. La controparte non si è arresa contestando l’intero studio e sostenendo che non avrebbe preso in considerazione alcune prove importanti; come i recenti studi sul vulcanismo deccaniano.

Entrambe le teorie non spiegano ancora oggi come alcuni animali siano state in grado di sopravvivere all’evento catastrofico che ha posto fine alla vita dei dinosauri.