Dimagrire: una manciata di noci al giorno aiuta a perdere peso

Fonte immagine: Foto di Th G da Pixabay

Dalle noci e dalla frutta secca col guscio un aiuto per perdere peso e mantenersi in forma: a sostenerlo uno studio della Harvard University.

Bastano 14 grammi di noci al giorno per aiuta a dimagrire. L’indicazione arriva dalla Harvard University, dove alcuni ricercatori hanno analizzato i dati di quasi 300mila partecipanti, suddivisi in tre gruppi: uno da 51mila, uomini tra i 40 e i 75 anni, e due da circa 120mila, infermiere tra i 24 e i 55). I volontari sono stati seguiti per un periodo di circa 20 anni.

Ciascun partecipante è stato chiamato a riferire, ogni quattro anni, quale fosse il consumo di noci e frutta secca col guscio oltre al proprio peso corporeo; ogni due anni occorreva indicare il proprio tipo di attività fisica. I dati sono stati confrontati dai ricercatori della Harvard University, il cui studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica BMJ Nutrition, Prevention and Health.

Coloro che sostituivano i normali snack con mezza porzione giornaliera di noci o mandorle sono risultati meno propensi a ingrassare e/o a diventare obesi. L’incremento di peso corporeo ogni quattro anni è risultato inferiore di 0,7 kg rispetto a chi consumava spuntini composti da cibo spazzatura o carni processate (ad esempio i würstel). Chi passava dal non consumare affatto frutta secca a consumarne una manciata al giorno ha visto l’incremento di peso ridursi di 0,74 kg rispetto agli altri.

Inoltre, hanno riferito gli scienziati, il rischio di diventare obesi si ridurrebbe del 23% in caso di consumo giornaliero di frutta secca col guscio pari a circa 14 grammi. Non è chiaro tuttavia, hanno precisato i ricercatori, quale sia il meccanismo effettivo di tale risultato.

Tra le ipotesi il fatto che il contenuto di fibre all’interno di noci, mandorle ecc. aiuti a percepire più a lungo il senso di sazietà. Si ritiene possibile anche che la frutta secca col guscio aiuti, con il suo contenuto di acidi grassi insaturi, a catturare ed espellere un maggior volume di grasso attraverso l’apparato digerente. Sono infine ricchi di sostanze nutritive quali vitamine e sali minerali.