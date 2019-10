Digitalizzazione processi agricoli: al via selezione startup innovative

Al via una Call to Innovation per startup e piccole medie imprese, lanciata da Philip Morris e da Digital Magics.

Parliamo di: Sviluppo sostenibile

È scattata lunedì 28 ottobre la selezione delle startup e delle piccole medie imprese per la digitalizzazione dei processi agricoli. Una “Call for Innovation” denominata “BeLeaf: Be The Future” lanciata da Philip Morris in collaborazione con Digital Magics. L’obiettivo è portare novità importanti nei settori Agritech e lungo la filiera di lavorazione del tabacco.

L’iniziativa punta anche a fornire agli agricoltori un supporto decisionale durante il processo di digitalizzazione del processo produttivo. Ha commentato Marco Hannappel, AD Philip Morris Italia:

L’innovazione è al centro della nostra trasformazione aziendale per costruire un futuro senza fumo siamo orgogliosi di supportare questa Call for Innovation con Digital Magics: la filiera tabacchicola rappresenta un asse portante del nostro business che deve continuamente innovarsi per rispondere a livelli sempre più alti di sostenibilità.

L’impegno assunto da Philip Morris International si rivolge a tutta la filiera tabacchicola italiana, come da accordi recentemente stipulati con Coldiretti e attraverso un verbale d’intesa con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. La stessa azienda ha dichiarato investimenti per la sostenibilità del settore per oltre 2 miliardi di euro.

Ha sottolineato Marco Gay, amministratore delegato di Digital Magics:

Con i suoi programmi di Open Innovation, Digital Magics affianca aziende importanti come Philip Morris nella ricerca di soluzioni innovative, digitali e tecnologiche. Conoscendo ed essendo protagonisti dell’ecosistema delle startup italiane, saremo in grado di selezionare insieme a Philip Morris progetti e startup che potranno rispondere alle esigenze di innovazione per linee esterne, beneficiando a loro volta dell’opportunità di collaborare con Philip Morris a livello nazionale e internazionale.

Cinque le aree di interesse, individuate da Philip Morris Italia e Digital Magics, della Call for Innovation:

Digitalizzazione Agricola – “Smart Tobacco Farming” – Fornire strumenti di supporto decisionale per le pratiche agricole, in particolare per interventi agronomici automatici, controllo da remoto con droni, trattrici connesse in rete e creazione di modelli previsionali e modelli di formazione a distanza. Tracciabilità – “Footprint of Tobacco” – Fornire tecnologie per monitorare e tracciare l’origine della materia prima e le sue lavorazioni, in modo da rendere possibile la creazione di informazioni dettagliate che certifichino le fasi di produzione del tabacco, ma soprattutto le pratiche agricole innovative utilizzate da parte dei coltivatori. Visione end-to-end della foglia di tabacco – “The Tobacco Journey” – Sviluppare tecnologie volte alla raccolta dati della produzione agricola in tempo reale, in particolare, un sistema che analizzi le componenti chimiche del tabacco e che valuti la qualità dal seme, alla foglia, costantemente, in modo da creare standard qualitativi applicabili a tutti i produttori di tabacco. Tecnologie di Filiera – Proporre progetti e prodotti volti a rinnovare tutta la filiera produttiva, che usino tecnologie come AI, blockchain, automazione, sensoristica, data analytics, image recognition, anche se non pensate principalmente per la filiera del tabacco, ma che possano essere adattate per incrementare la qualità del prodotto finale. All-In-One Portal – Proporre una piattaforma in grado di consolidare, integrare e rendere disponibili tutte le informazioni rilevanti per le parti interessate, attraverso un singolo portale. Una sistema di condivisione sicuro, trasparente ed affidabile, a vantaggio di tutti gli attori della filiera e, in ultima istanza, a sostegno del percorso di innovazione.

Chi vorrà partecipare potrà proporre le proprie soluzioni innovative attraverso la sezione “Partecipa” presente sulla piattaforma ufficiale (openinnovation.digitalmagics.com/it/challenge/BeLeaf-Be-the-Future). La scadenza è fissata al 24 novembre. I progetti selezionati da Philip Morris Italia e Digital Magics avranno la possibilità di presentare il loro pitch il 14 gennaio 2020 nella giornata organizzata a Bastia Umbria.

Le startup o PMI più innovative avranno l’opportunità, dopo una fase di validazione, di entrare in un programma di Co-design: cinque giornate di lavoro nelle quali si uniranno a Philip Morris e Digital Magics per sviluppare un progetto congiunto.