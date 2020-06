Diete da evitare: ecco cosa succede al tuo fisico se sbagli alimentazione

Fonte immagine: Freepik

La prova costume è dietro l'angolo, in molti si stanno sottoponendo ad una dieta, ma è davvero quella giusta? Ecco cosa può fare un'alimentazione sbagliata

Parliamo di: Diete

La prova costume è arrivata ed è venuto il momento di pensare ad una dieta che ci permetta di perdere peso senza la salute perché se non scegliamo quelle adatte al nostro caso o peggio seguiamo soluzioni radicali rischiamo di peggiorare la situazione piuttosto che migliorarla. Esistono diete estreme che possono danneggiare il nostro fisico in modo radicale. Affidarsi alle diete fai da te non è la soluzione corretta quando si vuole perdere peso. La soluzione migliore è sempre quella di rivolgersi ad uno specialista per farci consigliare quella più adatta al nostro fisico. Ecco una lista di 3 diete famose da evitare!

Le diete da evitare

Al primo posto tra le diete che bisognerebbe evitare c’è quella del gruppo sanguigno: secondo questo regime alimentare ogni gruppo sanguigno ha alimenti positivi ed alimenti da evitare. Se siete il gruppo 0, per esempio, dovreste prediligere semi oleosi e carne rossa.

Non esiste però una base scientifica che ne dimostri l’efficacia. Ridurre arbitrariamente gli alimenti senza il consulto di uno specialista può essere molto pericoloso. La seconda dieta da evitare è la Baby Food Dieta, ovvero la dieta degli omogeneizzati. Arriva dagli Stati Uniti e prevede l’assunzione di 13/14 vasetti di omogeneizzati (il cibo pensato per neonati) al giorno, in sostituzione di tutti i pasti. Si tratta di alimenti ricchi di vitamine, privi di zuccheri aggiunti e non salati. La segue anche Lady Gaga ma il rischio è di non arrivare mai da una sensazione di sazietà.

L’ultima dieta che bisognerebbe evitare è la dieta della Luna Piena. Si tratta di un regime alimentare che segue le fasi lunari. Anche in questo caso non esiste alcuna evidenza scientifica.