La dieta Yolo è un inno a godersi i piaceri della vita: un bilanciamento tra i nutrienti e la possibilitàdi avere una vasta scelta a tavola.

Jessica Biel, Kaia Gerber e tantissimi altri: la dieta Yolo impazza ad Hollywood! Si tratta di un regime alimentare che prevede di mangiare per l’80% sano concedendosi periodici strappi alla regola che rinfrancano il morale. Pare sia molto efficace e eviti il fastidioso effetto yo yo. Basta variare con giudizio calorie e nutrienti.

Alcuni studi hanno sottolineato come avere ampia scelta a tavola, senza un’alimentazione troppo vincolata, aiuta a mangiare in maniera più sana nel lungo periodo. A sostenerlo è anche la psicologa Candice Seti, specializzata proprio nella perdita di peso che ne ha parlato in modo molto positivo.

Non esistono vere e proprie regole è piuttosto un modo di positivo di vivere l’alimentazione. La psicologa sulla dieta Yolo ha detto:

“È comune avere un elenco di alimenti soggetti a restrizioni o vietati, sia perché sono ricchi di calori e grassi, non nutrienti, o semplicemente perché non possiamo controllarci intorno a loro. Il problema con questa lista è la restrizione conferisce a questi alimenti un potere assoluto e toglie la percezione dell’autocontrollo. Se senti di non avere alcun controllo sulla pizza e non ti permetti mai di averlo, probabilmente ti sentirai fuori controllo e mangeresti tutto quando lo farai. Il modo per riprendersi da questi alimenti è togliere i segnali off-limits e la burocrazia nella tua mente. Questo non significa avere gelato per colazione, pranzo e cena. Ma ciò fa significa aggiungere gli alimenti ristretti alla dieta con moderazione”