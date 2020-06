Dieta, scoperte cellule che dicono al cervello quanto mangiare

Nel riuscire o meno a seguire una dieta dimagrante intervengono alcune cellule note come taniciti: spingono a mangiare di più secondo uno studio.

Scoperte cellule del cervello che dicono quanto si debba mangiare. Si chiamano taniciti e appartengono alle cellule gliali, che gestiscono i livelli di energia del corpo. Sono state individuati dai ricercatori della University of Warwick, guidati dal Prof. Nicholas Dale. Un’informazione che potrebbe rivelarsi importante soprattutto per chi sta seguendo una dieta dimagrante. Lo studio “Hypothalamic tanycytes generate acute hyperphagia through activation of the arcuate neuronal network” è stato pubblicato sulla rivista PNAS.

I taniciti sono cellule che identificano il cibo ingerito e trasmettono le relative informazioni al cervello. Si trovano in un’area del liquido spinale nota come ventricoli. Monitorandone l’attivazione e la stimolazione neuronale, i ricercatori hanno ristretto il tipo di attività alla regolazione del senso di appetito. La risposta al cibo provocherebbe in sostanza lo stimolo a interrompere l’alimentazione e a bruciare più energia, oppure al contrario a mangiare di più.

Ulteriori serviranno per comprendere meglio tale meccanismo e come possa essere controllato ai fini di una dieta dimagrante. Ha concluso il Prof. Nicholas Dale, School of Life Sciences – University of Warwick:

I taniciti rispondono ai nutrienti che segnalano il senso di sazietà, così ci aspettavamo che alla stimolazione dei taniciti corrispondesse una minore ingestione di cibo. Soprendentemente però abbiamo scoperto che di fatto spinge a mangiare di più. Abbiamo stabilito un collegamento tra i taniciti e l’assunzione di cibo. Non comprendiamo però del tutto come contribuiscano a controllare il peso corporeo nel lungo periodo.

