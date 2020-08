Dieta per tornare in forma dopo le vacanze: i consigli

Tornare a casa dopo le vacanze vuol dire anche tornare in forma dopo le piccole concessioni che ci siamo fatti in estate: ecco alcuni consigli!

Perdere i chili presi durante le ferie non è semplice ma è uno degli obiettivi più comuni che si pongono gli italiani dopo le vacanze. Bisogna riprendere i ritmi della vita di tutti i giorni e ritornare a darsi delle regole, anche a tavola, per eliminare i chili di troppo, depurare l’organismo ed evitare l’effetto yo-yo. Non bisogna fare grandi rinunce, ma seguire dei consigli utili per ritrovare le buone abitudini con una dieta equilibrata e del sano movimento fisico. Ecco dunque i nostri consigli.

3 consigli per tornare in forma dopo le vacanze