Dieta Paleo: antenati mangiavano i carboidrati secondo uno studio

Fonte immagine: Foto di Divily da Pixabay

La Dieta Paleo sbaglierebbe nell'escludere i carboidrati, era utilizzati dagli esseri umani già oltre 140mila anni fa secondo uno studio sudafricano.

La Dieta Paleo potrebbe non essere così accurata come finora sostenuto. Secondo un gruppo di ricercatori dell’Evolutionary Studies Institute – Wits University di Johannesburg l’alimentazione effettivamente seguita dagli antenati dell’uomo moderno avrebbe incluso già un ampio ricorso ai carboidrati come forma di nutrimento. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Science.

Alla base della Dieta Paleo gli alimenti che si suppone venissero consumati da uomini e donne che abitavano la Terra circa 10mila anni fa, prevalentemente carne e pesce, oltre ad altri alimenti (inclusi alcuni vegetali). Il tutto basandosi sul fatto che il corpo umano non sarebbe strutturato per digerire i cibi prodotti dalla moderna agricoltura.

Tuttavia, secondo gli studiosi sudafricani, gli esseri umani già intorno a 140mila anni fa avrebbero fatto ampio ricorso ai carboidrati. Nella loro dieta rientravano ad esempio delle piante amidacee che ricordano la manioca o “patata africana”. Ha sottolineato la nutrizionista newyorkese Meredith Price:

La nozione stessa di Dieta Paleo relativa al seguire queste altamente specifiche e restrittive linee guida davvero non hanno davvero peso. Non ci sono prove scientifiche che noi mangiassimo davvero così, perché non è vero.

La stessa nutrizionista sottolinea inoltre che non avrebbe senso rinunciare volontariamente a cereali integrali e legumi, in quanto le fibre alimentari che contengono possono rivelarsi preziose ad esempio per il benessere cardiovascolare. Conclude Price, riferendosi agli stessi antenati che avrebbero ispirato la dieta:

Ad ogni modo parliamo di un gruppo di persone che non sopravviveva più di 35 anni.

Fonte: Science