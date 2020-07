Dieta Mediterranea, via libera agli alimenti surgelati

Alimenti surgelati nella Dieta Mediterranea, alimentazione regina del mangiare sano: il via libera a questi cibi arriva dal CREA.

Parliamo di: Dieta mediterranea

La Dieta Mediterranea è da molti ritenuta l’alimentazione ideale per chi vuole mangiare sano. È composta da frutta e verdura di stagione, cereali integrali e in minima parte da latticini, carni magre e pesce. Chi la segue utilizza in prevalenza cibi freschi, ma secondo gli esperti nulla da eccepire qualora si voglia ricorrere ad alimenti surgelati.

Nominata “Patrimonio immateriale dell’Umanità” UNESCO, la Dieta Mediterranea è ideale per dimagrire come per chi vuole ridurre i rischi per il cuore o le ossa. Il via libera agli alimenti surgelati nell’alimentazione “all’italiana” è arrivato dal CREA, alle dirette dipendenze del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Secondo il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria i surgelati rendono costantemente disponibili alcuni cibi essenziali del mangiare sano. Ad esempio, grazie alle moderne tecniche di surgelazione diversi alimenti manterrebbero alti livelli di vitamina C. Discorso analogo anche per molti altri nutrienti, spiegano gli esperti. Secondo Giorgio Donegani, tecnologo alimentare e divulgatore scientifico:

La Dieta Mediterranea, come ogni tradizione che si rispetti, deve adattarsi ai tempi per sopravvivere. Oggi si parla molto di Nuova Dieta Mediterranea e i surgelati possono esserne tra i protagonisti: alimenti eccellenti per qualità e sicurezza, alleati della salute e del benessere, accessibili ma con elevati valori nutrizionali. Perfetti per ricette bilanciate, in linea con le indicazioni nutrizionali, fatti con materie prime dalla filiera corta e sostenibile. Insomma, l’ideale per lo stile di vita mediterraneo.

Gli alimenti surgelati potrebbero quindi rivelarsi degli alleati preziosi per chi segue la Dieta Mediterranea. Soprattutto per chi ha poco tempo per recarsi a fare la spesa. Un settore che risulta in crescita: secondo i dati 2019 dell’Istituto italiano alimenti surgelati il consumo di questi prodotti è cresciuto dell’1,3% rispetto al 2018.

Fonte: Adnkronos