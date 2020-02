Dieta Mediterranea la migliore al mondo per cervello e ossa

Secondo quanto concluso dai ricercatori chi ha seguito la Dieta Mediterranea ha visto migliorare sia la sua condizione rispetto al rischio di fratture , che le proprie prestazioni in termini di memoria . Benefici non emersi nel gruppo di controllo, che ha proseguito con la consueta alimentazione. A cambiare è stata anche la popolazione batterica intestinale, con una crescita di quella “buona” e un netto calo di quella “cattiva” (associata in alcuni casi al rischio tumore al colon, fegato grasso, danno cellulare e insulino-resistenza).

I ricercatori hanno chiesto a 612 partecipanti, residenti in 5 diverse nazioni europee (Italia, Francia, Paesi Bassi, Polonia e Regno Unito), di seguire per un anno la Dieta Mediterranea . A un pari numero di volontari è stato indicato di continuare a seguire l’ alimentazione a cui erano abituati. Tutti i soggetti coinvolti erano di età compresa tra i 65 e i 79 anni. Ciascuno di loro è stato valutato come “a rischio frattura”, “a ridotto rischio frattura” o “senza particolare rischio frattura”.

