Dieta: mangiare troppo tardi la sera fa ingrassare

Mangiare tardi la sera contrasta i benefici della dieta secondo alcuni ricercatori: si bruciano meno grassi e aumenta il livello di glucosio nel sangue.

Parliamo di: Diete

Mangiare tardi la sera contribuisce a far fallire ogni proposito di dieta. A sostenerlo i ricercatori della Johns Hopkins University, che hanno da poco presentato i loro risultati sulla rivista Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Non soltanto aumento di peso corporeo, spiegano gli studiosi, ma anche alterazioni nei livelli di glucosio nel sangue.

Durante lo studio i ricercatori hanno coinvolto 20 volontari, 10 uomini e 10 donne. I partecipanti sono stati monitorati, all’interno di una stanza speciale, durante tutta la notte. Secondo i risultati ottenuti cenare alle 18 permetterebbe di ingrassare il 10% in meno rispetto ad esempio al mangiare alle 22.

Dieta e orario di cena, lo studio

Tutti i partecipanti sono andati a dormire alle 23 e stati sottoposti a prelievo del sangue ogni ora, scansione del grasso corporeo. Hanno indossato inoltre un Activity Tracker. Chi aveva mangiato appena un’ora prima di mettersi a letto risultava bruciare meno grasso durante la notte (rispetto a chi aveva cenato alle 18). Il livello di glucosio è risultato invece più alto.

Il picco di glucosio nel sangue di chi aveva mangiato alle 23 era superiore del 18%, mentre bruciava il 10% in meno di grasso. A spiegarlo il Dott. Chenjuan Gu, ricercatore presso la Johns Hopkins University. Risultati in linea, secondo i ricercatori, con quelli ottenuti da diversi precedenti studi.

A preoccupare gli studiosi è infine il fatto che i dati raccolti provengono da individui in buono stato di forma. Secondo i ricercatori tali conclusioni potrebbero risultare enfatizzate in caso di soggetti obesi o in sovrappeso.

Fonte: Daily Mail