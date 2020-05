Dieta e lockdown: tra gli italiani boom di frutta, verdura e dolci

Nella dieta degli italiani durante il lockdown da Coronavirus più frutta e verdura, ma anche dolci e vino: i dati del rapporto Crea Alimenti e Nutrizione.

La dieta degli italiani durante il lockdown da Coronavirus è stata all’insegna di frutta, verdura e dolci. Queste le indicazioni che arrivano dal rapporto dell’Osservatorio sulle Eccedenze, sui Recuperi e sugli Sprechi Alimentari del Crea Alimenti e Nutrizione.

Da un lato nella dieta degli italiani si è visto un netto incremento di buone abitudini come il ricorso alla verdura (+33%) e all’idratazione attraverso l’acqua (+22%). Dall’altro a crescere sono stati anche i consumi legati a dolci (+44,5%) e vino (+16%). L’aumento di calorie che ne è conseguito ha portato il 44% degli intervistati a un netto aumento di peso. A incidere anche la riduzione dell’attività fisica (53% dei casi) durante il lockdown da Coronavirus.

A confermare il problema anche un altro dato. Il 37% degli intervistati ha dichiarato di avere bisogno di mettersi a dieta per perdere il peso accumulato. Dalla quarantena arrivano però anche alcune buone notizie dal punto di vista alimentare. Una di queste riguarda la propensione generale a sperimentare nuovi sapori e provare cibi (40%). Il 31% ha scoperto nuove ricette, mentre il 24% ha affermato di avere migliorato le proprie abitudini a tavola.

Dieta e impatto ambientale

Positivo anche il dato relativo all’impatto ambientale, con l’86% degli intervistati che ha riferito una maggiore consapevolezza della raccolta differenziata. Sul fronte dello spreco alimentare l’83% ha dichiarato di aver fatto progressi in merito ai prodotti in eccesso acquistati durante la spesa, in particolare sul fronte “conservazione e consumo”. L’80% ha affermato di mangiare tutto quanto, avanzi inclusi.