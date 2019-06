Dieta dimagrante migliore: classifica estate 2019

Superare la prova costume perdendo i chili di troppo senza rinunciare a mangiare sano è possibile: ecco le migliori diete per l’estate 2019.

La prova costume che si avvicina, ma anche il desiderio di eliminare i chili di troppo accumulati durante i mesi invernali, sono due delle motivazioni più comuni che spingono a iniziare una dieta dimagrante in vista dell’estate. Il fai da te è sempre da evitare per non andare incontro a problematiche di salute determinate da scompensi nutrizionali anche gravi, mentre è preferibile rivolgersi a un nutrizionista di fiducia che possa indirizzare verso un programma alimentare corretto e adatto alle singole esigenze. L’estate 2019 si caratterizza per alcuni trend dominanti in tema di dieta dimagrante, tanto che è possibile stilare una sorta di classifica con i regimi alimentari più “gettonati” e sperimentati:

dieta mediterranea;

dieta chetogenica;

dieta Dukan;

dieta drenante.

dieta abbronzante.

Dieta mediterranea

Salutare e completa, la dieta mediterranea viene spesso consigliata anche per perdere peso ovviamente calcolando le calorie assunte e dosando le porzioni consumate nell’arco della giornata. Questo stile alimentare si basa sul consumo prevalente di frutta e verdura, cereali e legumi, in misura ridotta di carne rigorosamente bianca da sostituire invece con il consumo di pesce e latticini. Precisamente, sono ammesse fino a sei porzioni di verdure al giorno, tre porzioni di frutta e acqua naturale a volontà. Sono vietati gli alcolici mentre la carne rossa è concessa solo saltuariamente.

Dieta chetogenica

Iperproteica non esente da effetti collaterali, la dieta chetogenica prevede una drastica riduzione di carboidrati e zuccheri, privilegiando le proteine e i grassi. Limitando i carboidrati, infatti, l’organismo viene obbligato a produrre autonomamente il glucosio utilizzato come fonte di energia e indispensabile per lo svolgimento delle attività quotidiane. In questo modo, vengono intaccate le riserve di grasso. Questa dieta viene solitamente seguita per brevi periodi, anche perché inizialmente può generare stanchezza e disturbare il corretto funzionamento dell’intestino.

Dieta Dukan

Caratterizzata dal consumo prevalente di proteine, soprattutto di origine animale, la dieta Dukan ideata da Pierre Dukan impone un limitato consumo di carboidrati e grassi in modo da ottenere un dimagrimento rapido. È suddivisa in più fasi, rispettivamente: attacco, crociera, consolidamento e stabilizzazione. Esiste anche la variante che dura solo sette giorni, improntata sui medesimi principi.

Dieta drenante

Un addome piatto e un corpo idratato sono in cima ai desideri estivi di molte persone, pronte a iniziare un regime alimentare drenante al fine di combattere la ritenzione idrica. Fulcro di questa dieta sono gli alimenti che favoriscono l’eliminazione dei liquidi e riattivano la circolazione. Più che essere strutturata secondo uno schema preciso, la dieta drenante propone di inserire nell’alimentazione quotidiana una serie di cibi benefici ed efficaci: tra i frutti compaiono ananas, cocomero, mirtilli e ribes, mentre tra le verdure è bene consumare cetrioli, pomodori, lattuga e cipolle.

Dieta abbronzante

Perché non unire i benefici di una dieta dimagrante alla conquista di un’abbronzatura naturale e duratura? La dieta abbronzante propone di portare a tavola cibi ricchi di beta-carotene, micronutriente che stimola la produzione di melanina: ne sono ricchi molti frutti estivi, come albicocche, angurie, meloni e pesche, ma non manca anche in diversi vegetali idratanti e rinfrescanti come broccoli, carote e rucola.