Dieta di coppia, in due è più facile perdere peso

Fonte immagine: Photo by Becca Tapert on Unsplash

Seguire una dieta insieme ai partner favorisce una maggiore perdita di peso, fino a 3 volte di più secondo uno studio olandese.

Chi vuole dimagrire e segue una dieta può ottenere grandi benefici grazie alla propria “dolce metà”. A condurre lo studio è stata Lotte Verweji, infermiera specializzata e PhD student presso la Amsterdam University of Applied Sciences. I risultati sono stati presentati durante l’annuale European Society of Cardiology (ESC) Congress, svolto quest’anno in modalità virtuale.

I ricercatori hanno preso in considerazione 824 pazienti sopravvissuti a un attacco di cuore. A 411 di loro è stato consentito di scegliere tra tre programmi: perdita di peso, stop al fumo e attività fisica. Possibilità estesa anche a mariti, mogli e compagni dei volontari, che hanno accettato (almeno una partecipazione agli incontri) nel 48% dei casi. I tre piani rispecchiano le principali linee guida per il benessere cardiovascolare ovvero stop al tabacco, normalizzazione del peso e incremento dell’esercizio fisico.

Secondo i risultati ottenuti chi ha seguito la dieta per dimagrire insieme al/la partner ha perso 2,7 volte più peso rispetto ai partecipanti senza supporto famigliare. Effetto “coppia” inefficace invece per favorire lo stop al fumo o per spingere i soggetti a esercitarsi di più. Secondo la Verweji tali obiettivi richiederebbero maggiori motivazioni personali. Ha concluso l’autrice dello studio: