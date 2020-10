Dieta con le undici erbe: come funziona e benefici

Fonte immagine: Istock

Esistono 11 erbe che possono fare la differenza all'interno della vostra alimentazione: se assunte regolarmente possono darvi energie e altri benefici.

Le erbe sono un ingrediente spesso sottovalutato all’interno della dieta. Possono essere davvero salvifiche non sono in caso di alimenti sciami e sconditi a causa di un regime alimentare molto ferreo, ma possono arricchire i nutrienti che stiamo assumendo apportando notevoli benefici. Esistono undici erbe in grado di ridarci l’energia e fare del bene al nostro corpo in modi impensabili.

Le undici erbe e i loro benefici

Esistono una serie di erbe, lo anticipavamo, che dovremo integrare all’interno della nostra diete per diverse ragioni: