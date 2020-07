Dieta: come rimanere in forma anche in vacanza

Fonte immagine: Istock

Le vacanze sono fatte per lasciarsi andare, ma non troppo: c'è chi cerca di rimanere in linea nonostante qualche l'incostanza del periodo.

Finalmente siamo in vacanza: c’è profumo di salsedine, di frutta, di libertà. Mantenere la linea diventa sempre più difficile: tra cene, aperitivi, spuntini fuori pasto. Tra le mille curiosità e tentazioni offerte da luoghi che non frequentiamo di solito e che ci invogliano ad assaggiare golosità inconsuete e prelibate. Come conciliare tutto questo con la necessità di continuare una dieta alla quale ci siamo sottoposte per giorni? Ecco alcuni consigli per non vanificare tutti i kg persi prima della vacanza!

Consigli utili quando si è in vacanza

Il primo consiglio è sicuramente quello di cercare di bilanciare i pasti: se decidiamo di lanciarci su un piatto di pasta, è bene che sia con le verdure e che sia un piatto unico; sarebbe meglio poi accompagnare al carboidrato una cena a base di pesce (non crostacei) con le verdure. Una pausa può aiutarci psicologicamente ogni tanto, ma non abbassiamo troppo la guardia, abbandonandoci a mangiate libere o la bilancia ci castigherà.

Tutte le diete prevedono degli spuntini per alleggerire la tensione tra un pasto e l’altro e non sedersi mai a tavola affamati: prediligete sempre la frutta. Apporta vitamine e fibre e sali minerali ed è quindi utile per reintegrare quelli persi con il sudore. Proviamo ad alternarla a qualche verdura, per non arrivare troppo affamate al pasto successivo.

Il gelato in vacanza è un must: cerchiamo di non abusarne. Ogni tanto può diventare sostitutivo del pranzo ma senza che diventi un’abitudine. Tornare alla normalità, altrimenti sarà incredibilmente difficile. Scegliamo alimenti freschi e leggeri e limitiamo i condimenti; resistiamo alla tentazione di dolciumi, bibite gassate e bevande alcoliche o superalcoliche ma soprattutto beviamo almeno 2 litri di acqua al giorno e facciamo un po’ di attività fisica. Camminare la mattina può aiutarci a sostenere un’alimentazione meno precisa e farà benissimo anche al nostro umore!