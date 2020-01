Dieta chetogenica: per più di 7 giorni di fila è dannosa

Seguire per troppo tempo la Dieta chetogenica può portare a spiacevoli effetti collaterali, a sostenerlo uno studio della Yale University.

La Dieta chetogenica è tra le soluzioni più seguite anche per il 2020. Chi vuole dimagrire attraverso tale regime alimentare deve però prestare attenzione ad alcune importanti indicazioni, come sottolineato in uno studio della Yale University, altrimenti rischia di incorrere in spiacevoli effetti indesiderati. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature Metabolism.

La scelta di tagliare di netto il consumo di carboidrati è tipica della Dieta chetogenica, ma rischia di produrre danni collaterali qualora non si limiti tale alimentazione a brevi periodi di tempo. Non oltre una settimana secondo gli studiosi della Yale University.

Il meccanismo di portare il corpo a bruciare grassi anziché carboidrati tipico di tale dieta porta alla lunga alla produzione di chetoni, che vengono bruciati diventando energia per l’organismo. Seguito per oltre una settimana tale meccanismo avrebbero portato però i topi analizzati a perdere cellule T gamma delta protettive dei tessuti cellulari, conservate proprio nel grasso.

La Keto Diet dopo oltre una settimana avrebbe portato i topi a consumare più grassi rispetto a quelli bruciati, esponendo al duplice rischio di obesità e diabete. Tuttavia ulteriori studi sugli esseri umani saranno necessari, sottolineano i ricercatori, affinché vengano definiti i reali processi innescati dalla Dieta chetogenica. Nel frattempo, conclude l’autore senior dello studio Vishwa Deep Dixit (Yale School of Medicine):

Prima che tale dieta possa essere prescritta un ampio studio clinico in condizioni controllate è necessario per comprendere il meccanismo che si cela dietro i benefici metabolici e immunologici o a qualsiasi potenziale danno per le persone che sono sovrappeso o in fase pre-diabetica.