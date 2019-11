Dieta amica del cuore: sì a pasta, cioccolato fondente e peperoncino

Per seguire una dieta amica del cuore occorre tenere a mente quali sono gli alimenti giusti per la salute cardiovascolare: sì dei cardiologi al cioccolato.

Mantenere il cuore in salute a tavola passa anche per alcuni cibi e bevande insospettabili come cioccolato fondente e caffè. Questo i parere espresso durante il congresso Platform of laboratories for advanced in cardiac experience (Place), che ha visto la partecipazione di oltre 4mila cardiologi. Durante l’evento sono stati evidenziati i benefici per l’apparato cardiovascolare di diversi alimenti, inclusi pasta, peperoncino, carboidrati integrali e spezie.

Secondo i cardiologi una dieta amica del cuore è ad esempio la Dieta Mediterranea, in questi giorni indicata come alleato naturale anche del fegato. Alimenti come veri e propri farmaci del futuro secondo quanto ha dichiarato Leonardo Calò, direttore dell’UOC di Cardiologia del Policlinico Casilino e presidente del congresso Platform of laboratories for advanced in cardiac experience.

Se per il pane e la pasta, soprattutto se integrali, la citazione è in questo caso una riconferma di quanto già indicato precedentemente, per altri cibi e bevande si tratta quasi di un vero e proprio “colpo di scena”. Ad esempio il caffè, che se limitato a tre tazzine al giorno risulterebbe sicuro secondo i cardiologi, o il cioccolato: quest’ultimo deve essere limitato a massimo 40 grammi al giorno, ed essere esclusivamente fondente almeno all’80-85%.

Positivo anche il parere per spezie e piante aromatiche come peperoncino, curry, origano, pepe, zenzero, cipolla rossa, capperi, prezzemolo e basilico. Altro aiuto per il cuore arriverebbe dagli alimenti e dalle bevande di colore rosso come pomodori, vino rosso e frutti rossi o tendenti al viola. Da limitare a non più di 0,8 grammi al giorno/per chilo di peso le proteine animali; utilizzo estremamente ridotto anche per il sale. Bocciatura senza appello per lo zucchero, soprattutto se raffinato.