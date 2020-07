Dieta a basso contenuto glicemico: come funziona?

La dieta a basso contenuto glicemico, ve lo diciamo subito, è un regime alimentare che necessita di essere valutato attentamente, anche con l’aiuto di uno specialista. Molto scelta da chi ha bisogno di tenere sotto controllo i valori legati al colesterolo, questo tipo di dieta misura costantemente gli effetti di determinati alimenti sui livelli di zucchero nel sangue.

Il Dottor David Jenkins, ideatore della proposta alimentare ha spiegato che l’indice glicemico indica la velocità con cui i livelli di zucchero nel sangue aumentano a fronte dell’assunzione di determinati alimenti. Per calcolare il valore, viene considerato un parametro di base, ossia il glucosio puro, caratterizzato da un IG pari a 100. Si può parlare di IG basso in caso di valori minori o uguali a 55, di IG medio nell’eventualità di un valore compreso tra 55 o 60 e di IG alto in caso di valore superiore a 70. Per questo motivo la dieta ha bisogno di essere studiata attentamente con l’aiuto di uno specialista.

Gli alimenti consigliati nella dieta a basso contenuto glicemico sono: i cereali integrali, ma anche la frutta. Per quanto riguarda quest’ultima, tra le alternative maggiormente consigliate è possibile citare le mele, le albicocche, le pesche, le prugne, le pere e i kiwi. Benvenute anche le verdure: preferite le non amidacee come broccoli e carote, i cavolfiori e il sedano. Carne e pesce accettati, nemici numero uno, invece, i carboidrati. Tutte pronte per la prova costume?