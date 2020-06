Deumidificatore programmabile per casa: solo 29,99€ incluse spedizioni

Un umidificatore serve a impedire all’aria troppo secca di diventare dannosa, cosa che si verifica soprattutto in presenza del riscaldamento centralizzato. Si tratta di dispositivi molto usati in particolar modo in case in cui ci sono bambini, anziani e soggetti fragili, sia in estate che in inverno. Di solito vengono posti nelle camere da letto, perché contribuiscono -durante la notte- a ridurre i malanni stagionali e i disturbi respiratori tipici dei cambi di stagione. In più hanno un effetto positivo sulla gola, riducono i fastidi della pelle secca, la congestione e il sanguinamento nasale, blandiscono la tosse secca e perfino le labbra screpolate.

Ma soprattutto, un corretto tasso di umidità aiuta i polmoni a respirare meglio, e a facilitare lo scioglimento del muco. Se poi l’umidificatore viene anche commercializzato a un prezzo imperdibile, allora è proprio giunta l’ora di investire in questa tecnologia.

Il Taotronic consiste in un vaporizzatore a ultrasuoni con cartuccia microporosa che filtra l’acqua da microrganismi, calcio e ioni di magnesio per una vaporizzazione più sana. Ha un capiente serbatoio da 4 litri che garantisce un funzionamento ininterrotto per 14-15 ore.

Silenzioso e sicuro (non scalda l’acqua, quindi è perfetto per la camera dei bambini), include un timer integrato con display al LED per programmare accensione e spegnimento automatici.

Come detto, costerebbe normalmente 69,99€ ed è disponibile in tre colori: bianco, grigio e nero.