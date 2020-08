Demenza, stile di vita sano riduce il rischio del 40%

Il nostro rapporto mostra che è nelle mani dei politici e delle persone il prevenire e ritardare in maniera significativa la demenza, con la possibilità di influire in maniera evidente in qualsiasi fase della vita di un individuo.

Da non sottovalutare secondo Ballard anche la perdita di udito durante la mezza età, che se non corretta può favorire il manifestarsi della patologia neurodegenerativa. Sulla stessa lunghezza d’onda anche la Prof.ssa Gill Livingston, UCL, che ha presentato la ricerca in occasione dell’Alzheimer’s Association International Conference:

Uno stile di vita sano aiuta a ridurre del 40% il rischio di demenza . Secondo un gruppo internazionale, composto da 28 esperti, le chiavi per minimizzare le possibilità di manifestare la patologia risiedono in alcuni comportamenti virtuosi. Tra questi mangiare sano, praticare esercizio fisico regolarmente, non fumare ed evitare le bevande alcoliche.

