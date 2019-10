Decreto clima: tutte le novità e gli incentivi

Decreto Clima domani in Consiglio dei Ministri per la discussione, ecco i punti principali in cui si articola il provvedimento.

Il Decreto Clima verrà discusso domani in Consiglio dei Ministri. Ad annunciarlo è il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che attraverso la sua pagina Facebook ne preannuncia alcuni dei tratti caratterizzanti. Si tratterà di una versione profondamente rivista rispetto alla bozza iniziale circolata nelle scorse settimane, 11 articoli invece dei 14 della prima bozza, modificata per venire incontro ai rilievi di bilancio posti dagli altri ministeri competenti.

Già annunciati nelle ultime ore alcuni dei bonus inclusi nel Decreto Clima, tra cui gli incentivi auto riservati a chi rottama veicoli fino alla classe Euro 3. Come dichiarato dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa attraverso la sua pagina FB:

Stiamo lavorando per armonizzare il testo iniziale con la legge di Bilancio e con il collegato ambientale, che sarà una legge collegata alla Stabilità tutta dedicata all’ambiente. Tre pilastri del Green new deal del governo che cammineranno insieme. Un percorso che inizia domani ed è condiviso da tutto il Governo e su cui ci stiamo confrontando anche in queste ore. Avremo norme che contribuiranno a contrastare l’emergenza climatica a 360 gradi: dalla rottamazione di auto e ciclomotori in favore di abbonamenti per il trasporto pubblico e l’acquisto di biciclette, incentivi per la riduzione degli imballaggi, creando dei green corner nei negozi, a partire dalle botteghe e dai mercati rionali, con un fondo destinato proprio a tutti i commercianti che saranno quindi nostri alleati nel combattere l’eccesso di imballaggi, ci sarà una forte spinta alla riforestazione urbana e ancora campagne di informazione e di formazione ambientale nelle scuole.

Di seguito i punti principali in cui si articola il Decreto Clima che approderà domani in Consiglio dei Ministri: