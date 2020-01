Trump accusa gli ambientalisti di essere profeti perenni di sventura e invita tutti all'ottimismo, l'intervento dal World Economic Forum di Davos.

Donald Trump è intervenuto oggi durante la prima giornata del World Economic Forum di Davos. C’era grande attesa per l’intervento del Presidente USA dopo che in avvio di mattinata a parlare era stata l’ambientalista svedese Greta Thunberg. Quest’ultima ha rinnovato il proprio appello al mondo ambientalista, mentre al contrario l’inquilino della Casa Bianca ha bollato gli attivisti ambientali quali “profeti perenni di sventura“.

Un intervento quello di Trump incentrato sul concetto di nuova crescita economica statunitense e sugli accordi con Cina da una parte e Messico/Canada dall’altra per i dazi, definiti dal Tycoon “i migliori di sempre”:

Oggi abbiamo riscoperto la grande macchina dell’America e dell’industria Usa. L’America è tornata a vincere come mai prima d’ora.

In risposta a quanto dichiarato da Greta Thunberg poche ore prima, Trump ha dichiarato che questo è in realtà il momento dell’ottimismo e ha invitato a respingere gli ambientalisti “profeti di sventura”:

Dobbiamo respingere i profeti perenni della sventura. Questo non è il momento del pessimismo. Questo è il momento dell’ottimismo. Per abbracciare e accogliere le possibilità di domani dobbiamo respingere questa apocalisse che ci era stata prospettata. Dobbiamo dimenticare quelli che ieri ci prospettavano un futuro buio e cupo. Noi non lasceremo che succeda.