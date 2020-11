Daphne, il Corgi da pastore più amato del Regno Unito

Fonte immagine: Unsplash

Daphne è un'adorabile cagnolina di razza Corgi che alla vita da divano ha preferito quella da cane da pastore, ruolo che svolge egregiamente.

Della piccola Daphne sarebbe orgogliosa anche Her Majesty la Regina Elisabetta II, grande esperta ed estimatrice di cani razza Corgi. Ma la cagnolina in questione in soli due anni è diventata un ottimo cane da pastore, dando del filo da torcere a tutti i Border Collie della fattoria di Heather Rutter di Lake District in Inghilterra.

La mini Corgie dal manto dorato non sembra voler cedere alla concorrenza casalinga e, alla comodità dei cuscini, preferisce la vita all’aria aperta. Coordinando perfettamente le cento pecore presenti, guidandole e indirizzandole fino ad addentrarsi nel gregge quasi a dialogare con loro.

Un Corgi speciale alla guida di un gregge

La piccola Daphne da due anni vive accanto alla proprietaria e allevatrice 27enne Heather, giunta in dono grazie al fidanzato che l’aveva acquistata come regalo di Natale. A posto di oziare sul divano di casa e rilassarsi come tutti i Corgi, la quadrupede ha deciso di sfidare tutte le convenzioni e gli stereotipi del caso. Iniziando con l’accompagnare Heater durante i giri di controllo, salendo sul quad della donna e copiando il comportamento dagli altri cani della fattoria.

Sin dal primo momento ha seguito le gesta degli altri quadrupedi da guardia lanciandosi all’inseguimento delle pecore, per governarle e guidarle come un qualsiasi cane da pastore. Un istinto naturale quello della piccola che, nonostante le zampe corte, corre come un fulmine fino a coordinare il gregge solo abbaiando. Un lavoro che svolge quasi tutti i giorni, con tutto il suo entusiasmo e facendosi rispettare anche dagli altri cani. Vanta un caratterino dominante tanto che Heater è costretta a farla mangiare da sola, per impedire che si scatenino zuffe per il pasto.

Daphne possiede anche un animo amorevole e gentile, molto educata e con un tocco di sfacciataggine, come mostrano le sue gesta. È sicuramente la preferita e la sua presenza come cane da pastore ha scatenato la curiosità delle fattorie di zona, ma anche dei media che sono accorsi per immortalarne le gesta oltre all’innegabile bellezza.

Fonte: Daily Mail