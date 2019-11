Cuscino allattamento: come funziona e modelli migliori

Il cuscino da allattamento è uno strumento utile per ridurre l'affaticamento della mamma e migliorare la digestione del bambino: come funziona e modelli.

Il cuscino per allattamento è uno strumento sempre più in voga fra le madri, non solo poiché comodo, ma anche perché utile sia alla mamma che al bambino. Grazie a questo morbido alleato, sarà infatti possibile allattare il proprio neonato in modo più semplice, senza affaticamenti eccessivi, garantendo al contempo una posizione naturale e sicura al piccolo. Ma quali sono le caratteristiche principali e, soprattutto, i modelli migliori sul mercato?

Sono numerosi i vantaggi garantiti dal cuscino per allattamento: innanzitutto, si adagia sulle gambe e permette di accogliere il bambino in modo fermo e sicuro, riducendo lo sforzo sulla schiena e sulla braccia della mamma. Ancora, limita la tensione sull’addome, ideale soprattutto per quelle madri che provengono da un parto cesareo e, di conseguenza, potrebbero percepire dolori o fastidi durante l’operazione. Può inoltre ridurre l’insorgenza di mastiti, poiché permette di allattare in una posizione che facilita lo svuotamento dei seni. Di norma, il cuscino prevede una forma a mezzaluna, per un materiale ipoallergenico imbottito. Non mancano versioni alternative, tuttavia, come quelle che permettono di mettersi sul fianco per un allattamento ancora più agevole.

Cuscini per allattamento: i migliori

Niimo, cuscino in cotone lavabile

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione semplice, e facilissima da lavare, Niimo propone il suo cuscino con federa al 100% in cotone, sfoderabile e lavabile. La parte interna dell’imbottitura è costituita da fibra di poliestere, per garantire un buon equilibrio tra sostegno e durezza, affinché il bambino possa godere della massima comodità. Ancora, la forma a mezzaluna permette di mantenere il bambino nella corretta posizione per tutta la poppata, riducendo rigurgiti e facilitando la digestione. Non ultimo, in fase di crescita, può essere usato dal piccolo come sostegno alla seduta e per imparare a gattonare.

Il prodotto è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 25.90 euro. Qui per acquistarlo.

Neo Mamma, cuscino morbido Made in Italy

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione completamente Made in Italy, Neo Mamma offre questo cuscino dalla classica forma a mezzaluna, realizzato internamente con fiocco di poliestere, anallergico e antiacaro. La struttura è pensata per non subire deformazioni nel tempo, mentre la fodera esterna è completamente estraibile e lavabile, data la praticità del cotone. La forma ergonomica, inoltre, consente un perfetto adattamento sia al corpo della madre che a quello del bambino.

Il cuscino è in vendita su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 16.99 euro. Qui per acquistarlo.

Cuscino in cotone BIO OEKO-TEX

Cercando una soluzione più specifica per la corretta postura del neonato, questo cuscino offre sostegno grazie all’apposito inserto per la testa del piccolo. La fodera esterna è realizzata in cotone BIO OEKO-TEK, certificato e privo di sostanze inquinanti, mentre l’imbottitura interna è realizzata con sfere in fibra 7D. L’apposita struttura ergonomica permette al bambino di mantenere la corretta postura in tutta la fase della crescita, inoltre è presente una comoda borsa in tela per il facile trasporto.

Questa soluzione è offerta su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 29.99 euro. Qui per acquistarla.

Sei Design, cuscino morbido da fianco

Per chi non gradisse l’allattamento da seduta, Sei Design offre un comodo cuscino da fianco, dalle generose dimensioni di 170×30 centimetri. Questa soluzione è adatta sia negli ultimi mesi di gravidanza, per garantire un riposo più agevole, che durante la fase di allattamento. L’imbottitura interna è realizzata con rivestimento softball in fibra di poliestere, mentre la fodera esterna è completamente lavabile, nonché disponibile in varie fantasie. Anallergico e dai tessuti esterni in fibra naturale, il cuscino risulta flessibile, affinché possa essere piegato e facilmente trasportato.

La soluzione è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 49.90 euro. Qui per acquistarla.

InnerSetting, cuscino con supporto

Per chi fosse alla ricerca di un cuscino per adattamento con supporto regolabile, da utilizzare anche come soluzione secondaria per il riposo del bambino, InnerSetting offre una soluzione multiuso e versatile. Sia il cuscino a “U” che il supporto aggiuntivo possono essere separati e lavati in lavatrice, per il massimo dell’igiene. L’elemento separabile è sagomato per assicurare il massimo del confort al bambino durante il riposo, inoltre può essere impiegato per la successiva fase di crescita, per aiutare il piccolo a sedersi oppure a gattonare.

La proposta è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 18.07 euro. Qui per acquistarla.