Cuscino a “nuvola” per cervicale: la novità del 2020

Per risolvere il problema della cervicale, bisogna scegliere un cuscino adeguato, e il 2020 regala importanti novità. I cuscini a "nuvola."

Secondo le statistiche, i dolori alla cervicale prima o poi colpiscono 6 italiani su 10; cattiva postura e sedentarietà, pigrizia ma anche fumo e sovrappeso possono peggiorare drasticamente la sintomatologia. E poiché non è pensabile pensare di andare avanti con antinfiammatori per lunghi periodi, diventa importante attuare al più presto una serie di miglioramenti al proprio stile di vita; e fra tutti, uno dei più importanti è scegliere il cuscino giusto.

Chi lavora in piedi e chi sta sempre seduto alla scrivania costringe collo e schiena a posizioni innaturali per lungo tempo; il computer da questo punto di vista è deleterio, ma anche i tacchi non scherzano. E troppe ore in auto in bicicletta, alla fine, lasciano danni anche a lungo termine.

Per combattere la cervicalgia, possono tornare utili cicli di fisioterapia e rimedi naturali come ad esempio gli esercizi per il rilassamento muscolare, meglio se in abbinamento a visita specialistica; magari da abbinare a tisana a base di camomilla, valeriana e melissa.

Sembra una stupidaggine ma la parola chiave qui è perseveranza: bastano 10 minuti di esercizi leggeri ogni giorno per stimolare e rinforzare la muscolatura paravertebrale; piccoli movimenti e pressioni esercitate sui punti giusti al mattino, e una pausa di tanto in tanto durante la giornata possono fare miracoli.

Ma tra i rimedi più efficaci per evitare di alzarsi “spezzati” già al mattino c’è sicuramente quello di acquistare un cuscino adeguato. Benché sul mercato esistano migliaia di prodotti, è impossibile affermare che uno di essi possa andar per tutte le conformazioni di collo e spalle. Non esiste il cuscino perfetto per tutti. Esiste però il cuscino più adatto alle proprie esigenze, ed ecco perché bisogna avere pazienza, e insistere a provare le novità man mano che vengono lanciate, fino a quando non si fa jackpot.

Il 2020 è stato avaro di gioie, ma forse una può regalarla sul serio, almeno a qualcuno di noi. Quest’anno infatti sta impazzando il “cuscino a nuvola”, un prodotto che promette di migliorare la qualità del sonno avvolgendo il capo in un morbido abbraccio, e dando sostegno al collo mantenendolo perfettamente dritto. In più, si adatta sia a chi dorme supino, che di lato.

Chi l’ha provato -a giudicare dai commenti- giura di averne tratto giovamento. Motivo per cui, abbiamo pensati di rastrellare il Web a caccia dei migliori cuscini a nuvola disponibili. Il consiglio è di provarne uno: nella peggiore delle ipotesi, grazie alla formula di protezione del cliente Amazon, se non vi trovate bene potete sempre rimandarlo indietro.

